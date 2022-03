Wahlkreis Herford 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Herford 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier lesen Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 90 mit Orten wie Enger.

Der 15. Mai 2022 ist der Tag, an dem in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahlen über die Bühne gehen. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Herford 1 dürfen an diesem Datum ihm Wahllokal oder schon davor per Briefwahl ihre Stimme abgeben. In Summe gibt es in dem Bundesland 128 Wahlkreise.

In diesem Artikel erfahren Sie nicht nur mehr zu den Orten, die bei der NRW-Wahl 2022 zum Wahlkreis Herford 1 zählen, sondern können nach der Auszählung aller Stimmen auch ganz unkompliziert einen Blick auf die Ergebnisse für den besagten Wahlkreis werfen. Außerdem finden Sie hier die letzten Wahlergebnisse für Herford 1 von der NRW-Wahl 2017.

Ergebnisse für Herford 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Im unten stehenden Datencenter lassen Sie nach der Wahl am 15. Mai die amtlichen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Herford 1 bei der NRW-Wahl 2022 einsehen:

Die NRW-Wahl 2022 bringt je Wahlkreis zwei verschiedene Ergebnisse hervor: Zum einen entscheiden die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes mit ihrer Erststimme, welcher der unterschiedlichen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis in den Landtag einzieht.

Die Zweitstimme vergibt man hingegen an eine der zahlreichen Parteien. Mit ihr wird bestimmt, wie viele Sitze eine Partei insgesamt im Parlament erhält. Je mehr Stimme eine Partei einfährt, desto mehr Sitze stehen ihr logischerweise zu. Allerdings muss jede Partei die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Diese besagt, dass eine Partei mindestens fünf Prozent der Stimmen haben muss, um im Landtag vertreten zu sein.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Herford 1 mit Orten wie Hiddenhausen und Spenge

Der Wahlkreis Herford 1 hat die Nummer 90 inne. Vom Kreis Herford zählen die Gemeinden Enger, Herford, Hiddenhausen und Spenge zu dem Wahlkreis.

Enger besteht aus neun Stadtteilen:

Belke-Steinbeck

Besenkamp

Dreyen

Enger

Herringhausen (West)

(West) Oldinghausen

Pödinghausen

Siele

Westerenger

Zu Herford gehören ebenfalls neun Stadtteile:

Herford-Stadt

Diebrock

Eickum

Elverdissen

Falkendiek

Herringhausen

Laar

Schwarzenmoor

Stedefreund

Hiddenhausen gliedert sich in sechs Gemeindeteile:

Eilshausen

Hiddenhausen

Lippinghausen

Oetinghausen

Schweicheln-Bermbeck

Sundern

Der Wahlkreis Herford 1 gehört dem Regierungsbezirk Detmold an. Neben dem Wahlkreis Herford 1 liegen im Kreis Herford noch der Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 mit der Nummer 91 und der Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 mit der Nummer 98.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Herford 1

Bei der NRW-Wahl 2017 trug der Wahlkreis Herford 1 noch den Namen Herford 1 – Minden-Lübbecke 3 und beinhaltete auch Gemeinden aus dem Kreis Minden-Lübbecke. In dem Wahlkreis waren damals 113.696 Menschen wahlberechtigt. Insgesamt gaben 69.213 ihre Stimme bei der Wahl ab. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 60,9 Prozent. Das waren vor fünf Jahren die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen für den damaligen Wahlkreis Herford 1 – Minden-Lübbecke 3:

SPD : 34,6 Prozent

: 34,6 Prozent CDU : 32,0 Prozent

: 32,0 Prozent FDP : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent AfD : 7,7 Prozent

: 7,7 Prozent Grüne: 6,3 Prozent

Linke: 4,5 Prozent

Sonstige: 3,2 Prozent

Piraten: 0,9 Prozent

Bei der NRW-Landtagswahl im Jahr 2017 zog der SPD-Kandidat Christian Dahm mit 49,3 Prozent der gültigen Erststimmen an seinen Konkurrenten vorbei. Das waren die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im damaligen Wahlkreis Herford 1 – Minden-Lübbecke 3, der mittlerweile den Namen Herford 1 inne hat: