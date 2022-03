Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 bei der NRW-Wahl 2022: Hier lesen Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 91 mit Orten wie Löhne.

Der 15. Mai 2022 ist der Tag, an dem in Nordrhein-Westfalen wieder gewählt wird. In dem Bundesland finden nämlich alle fünf Jahre die Landtagswahlen statt, so auch 2022. Das Bundesland kommt insgesamt auf 128 verschiedene Wahlkreise. Einer davon ist der Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3, zu dem Orte wie Löhne zählen und der zum Regierungsbezirk Detmold gehört.

Sie fragen sich, welche weiteren Orte noch in dem Wahlkreis liegen? Hier bekommen Sie einen Überblick über die Zusammensetzung von Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 und können nach der Wahl die offiziellen Ergebnisse für den besagten Wahlkreis bei der NRW-Wahl 2022 einsehen. Darüber hinaus finden Sie in diesem Artikel auch die Ergebnisse der NRW-Wahl 2017 für Herford 2 - Minden-Lübbecke 3.

Ergebnisse für Herford 2 - Minden-Lübbecke 3: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung aller Stimmen die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Konkret handelt es sich dabei um zwei verschiedene Ergebnisse, denn alle wahlberechtigten Einwohner Nordrhein-Westfalens dürfen bei der dortigen Landtagswahl sowohl eine Erststimme als auch eine Zweitstimme abgeben. Die Erststimme geht an einen Direktkandidaten einer bestimmten Partei. Derjenige Kandidat, der beispielsweise im Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 die meisten Stimmen erhält, darf als Abgeordneter ins NRW-Parlament einziehen.

Mit der Zweitstimme wird hingegen eine Partei gewählt. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete kann sie schlussendlich auch in den Landtag schicken. Um im Parlament vertreten zu sein, muss eine Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen einfahren. Diese Regel nennt sich Fünf-Prozent-Hürde.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 mit Orten wie Löhne und Bünde

Der Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 trägt die Nummer 91. Vom Kreis Herford zählen die Gemeinden Bünde, Kirchlengern, Löhne und Rödinghausen zu dem Wahlkreis und vom Kreis Minden-Lübbecke Teile von Bad Oeynhausen.

Bünde setzt sich aus zwölf Ortsteilen zusammen:

Ahle

Bünde-Mitte

Bustedt

Dünne

Ennigloh

Holsen

Hüffen

Hunnebrock

Muckum

Spradow

Südlengern

Werfen

Kirchlengern besteht aus sieben Ortsteilen:

Häver

Kirchlengern

Klosterbauerschaft

Quernheim

Rehmerloh

Stift Quernheim

Südlengern

Löhne gliedert sich in fünf Ortsteile:

Gohfeld

Löhne-Ort

Mennighüffen

Obernbeck

Ulenburg

In Rödinghausen findet man fünf Ortsteile:

Rödinghausen

Bruchmühlen

Bieren

Ostkilver

Schwenningdorf

Bad Oeynhausen gehört mit fünf Stadtteilen zum Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3:

Dehme

Eidinghausen

Volmerdingsen

Werste

Wulferdingsen

Neben dem Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 liegen im Kreis Herford noch der Wahlkreis Herford 1 mit der Nummer 90 und der Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 mit der Nummer 98. Im Kreis Minden-Lübcke befinden sich außerdem der Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 mit der Nummer 88 und der Wahlkreis Minden-Lübbecke 2 mit der Nummer 89.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Herford 2 - Minden-Lübbecke 3

Bei der NRW-Wahl 2017 hieß der Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 noch Herford 2 – Minden-Lübbecke 4. In dem Wahlkreis gaben bei der letzten Wahl von 115.763 wahlberechtigten Menschen 70.178 ihre Stimme ab. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 60,6 Prozent. Hier sehen Sie die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen für den damaligen Wahlkreis Herford 2 – Minden-Lübbecke 4 vor fünf Jahren:

37,6 Prozent

CDU : 30,7 Prozent

FDP : 9,9 Prozent

AfD: 7,7 Prozent

5,9 Prozent

Linke: 4,1 Prozent

Sonstige: 3,2 Prozent

Piraten: 0,9 Prozent

Im Jahr 2017 wurde Angela Lück von der SPD mit 42,2 Prozent der Stimmen Wahlkreisabgeordnete im Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3. Das waren die sonstigen Kandidatinnen und Kandidaten im damaligen Wahlkreis Herford 2 – Minden-Lübbecke 4, der nun Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 heißt: