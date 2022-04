Wahlkreis Kleve 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Kleve 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 55. Dazu gehören unter anderem die Gemeinden Kranenburg, Rees, Emmerich am Rhein und Bedburg-Hau.

Am 15. Mai 2022 findet die diesjährige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Landes können dann direkt am Wahltag in einem der Wahllokale oder bereits vor dem Stichtag per Briefwahl ihre Stimme abgeben.

In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Informationen zum Wahlkreis Kleve 2 für Sie. Neben den Wahlergebnissen der Landtagswahl 2022 bieten wir Ihnen auch eine Übersicht zu allen Orten und Gemeinden des Wahlkreises. Am Ende des Artikels haben wir zusätzlich die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl für Sie.

Ergebnisse für Kleve 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Auch die per Briefwahl eingeschickten Wahlscheine, die bereits vor dem 15. Mai 2022 eingetroffen sind, werden erst nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zusammen mit den vor Ort abgegebenen Stimmzetteln ausgezählt. Sobald am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Kleve 2 vorliegen, werden Sie hier in unserem Datencenter angezeigt:

In jedem Wahlkreis haben die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit ein Direktmandat für das Landesparlament zu erhalten. Wer dieses Mandat erhält wird über die Erststimmen entschieden. Die Politikerinnen und Politiker, die in ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten, erlangen somit unmittelbar einen Sitz im Landtag von NRW.

Über die weiteren Sitze im Landtag wird anhand der vergebenen Zweitstimmen entschieden. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei der NRW-Wahl erhält, desto mehr Sitze werden ihr im neuen Parlament in Düsseldorf zugesprochen. Diese dürfen die Parteien dann mit den eigenen Bewerberinnen und Bewerbern von den Landeslisten besetzen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Kleve 2 mit

Der Landkreis Kleve liegt im Nordwesten von NRW und ist für die Landtagswahl am 15. Mai in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Wenn Sie wissen möchten, ob ihre Gemeinde zum Wahlkreis Kleve 2 gehört, dann können Sie das in folgender Übersicht nachlesen:

Bedburg-Hau

Emmerich am Rhein

Goch

Kleve

Kranenburg

Rees

Alle weiteren Orte im Landkreis Kleve sind in diesem Wahlkreis vertreten: Wahlkreis Kleve 1.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Kleve 2

Alle fünf Jahre findet in Nordrhein-Westfalen eine Landtagswahl statt, in der ein neues Landesparlament gewählt wird. Die Gewinner der vergangenen Landtagswahl, die zuletzt 2017 stattfand, waren vor allem die FDP und die CDU. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Kleve 2 lag bei 62,4 Prozent. Das Wahlergebnis der Zweitstimmen in der Übersicht:

SPD : 29,9 Prozent

: 29,9 Prozent CDU : 39,8 Prozent

: 39,8 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

FDP : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent Piraten: 0,8 Prozent

Linke: 3,5 Prozent

AfD : 5,8 Prozent

: 5,8 Prozent Andere: 2,6 Prozent

Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises Kleve 2 schickten mit 44,4 Prozent der Stimmen Günther Bergmann von der CDU per Direktmandat in den Landtag. Das Ergebnis der Erststimmen:

Thorsten Rupp ( SPD ): 31,4 Prozent

( ): 31,4 Prozent Günther Bergmann ( CDU ): 44,4 Prozent

( ): 44,4 Prozent Birgitt Höhn (Grüne): 5,4 Prozent

Stephan Haupt ( FDP ): 9,1 Prozent

( ): 9,1 Prozent Michele Marsching (Piraten): 1,3 Prozent

(Piraten): 1,3 Prozent Herbert Derksen (Linke): 4,0 Prozent

(Linke): 4,0 Prozent Christoph Kukulies ( AfD ): 4,5 Prozent

(AZ)