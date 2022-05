Wahlkreis Köln 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Köln 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 13. Der umfasst die Stadtbezirke 1 Innenstadt mit dem Stadtteil 102 - Neustadt-Süd und 2 Rodenkirchen.

Am 15. Mai 2022 stehen in NRW die Landtagswahlen an. An diesem Wahlsonntag entscheiden die Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen, wer sie für die kommende Wahlperiode im Düsseldorfer Landtag vertreten soll. Mit ihrem Votum bestimmen sie, welche Partei welchen Anteil der legislativen Macht im Parlament ihres Bundeslandes haben soll. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Köln 1. Er umfasst den Stadtbezirk 1 Innenstadt mit dem Stadtteil 102 - Neustadt-Süd und 2 Rodenkirchen. Die Wahlbezirke sind so zugeschnitten, dass alle eine annähernd gleiche Einwohnerzahl haben.

Wir versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen zur Wahl. Am Ende des Artikels erfahren Sie, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der letzten Landtagswahl 2017 ausgefallen sind. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr: Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Köln 1.

Ergebnisse für Köln 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Köln 1 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW sind laut Landeswahlleiter 13,2 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Wählen dürfen alle volljährigen Deutschen, die seit mindestens 16 Tagen vor dem Wahltermin ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Bei jeder Landtagswahl steht es den Menschen frei, ob sie ihre Stimmen vor Ort in den Wahllokalen oder schon vor dem Wahltag per Briefwahl abgeben.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Köln 1

Köln 1 ist der Wahlkreis mit der Nummer 13. Dazu gehören:

Von der Stadt Köln die Stadtbezirke

1 Innenstadt mit dem Stadtteil: 102 - Neustadt-Süd und 2 Rodenkirchen

Die übrigen Stadtbezirke von Köln gehören zu den Wahlkreisen Köln 2, Köln 3, Köln 4, Köln 5, Köln 6 und Köln 7.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Köln 1

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Köln 1:

CDU : 26,6 Prozent

: 26,6 Prozent SPD : 25,7 Prozent

: 25,7 Prozent FDP : 16,2 Prozent

: 16,2 Prozent AfD : 4,6 Prozent

: 4,6 Prozent Grüne: 13,2 Prozent

Linke: 8,7 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Andere: 3,9 Prozent

Wahlberechtigt waren 125.713 Personen, die Wahlbeteiligung lag bei 69,4 Prozent.

Oliver Kehrl (CDU - 34,3 Prozent) nahm der bisherigen Wahlkreisabgeordneten Ingrid Hack (SPD) das Direktmandat ab - deren Platz (29) auf der SPD-Landesliste hatte zum Wiedereinzug in den Landtag nicht genügt. Außer Kehrl erreichte deshalb zunächst kein weiterer Bewerber aus dem Wahlkreis ein Landtagsmandat. Am 11. Oktober 2017 rückte der FDP-Kandidat Lorenz Deutsch, dessen Landeslistenplatz 30 zunächst ebenfalls nicht für ein Mandat ausgereicht hatte, für seinen ausgeschiedenen Parteifreund Christian Lindner in den Landtag nach.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Köln 1 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Oliver Kehrl ( CDU ): 34,3 Prozent

( ): 34,3 Prozent Ingrid Hack ( SPD ): 28,6 Prozent

( ): 28,6 Prozent Lorenz Deutsch ( FDP ): 9,3 Prozent

( ): 9,3 Prozent Richard Majewski ( AfD ): 3,9 Prozent

( ): 3,9 Prozent Robert Schallehn (Grüne): 12,2 Prozent

(Grüne): 12,2 Prozent Gunda Wienke ( Die Linke ): 7,0 Prozent

( ): 7,0 Prozent Harald Paul (Piraten): 1,0 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

