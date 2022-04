Wahlkreis Köln 6: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Köln 6 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 18. Der umfasst Teile der Innenstadt mit Altstadt-Süd und Altstadt-Nord, Neustadt-Nord und Deutz sowie Kalk mit Humboldt/Gremberg, Vingst, Höhenberg, Ostheim und Neubrück.

15. Mai 2022: In NRW stehen Landtagswahlen auf dem Terminkalender. Am Wahlsonntag entscheiden die Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen, wer sie für die kommenden fünf Jahre im Düsseldorfer Landtag vertreten soll. Mit ihrer Stimme legen sie fest, welche Partei welchen Anteil der Macht im Parlament des Landes haben wird. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Köln 6. Er umfasst Teile der Innenstadt mit Altstadt-Süd und Altstadt-Nord, Neustadt-Nord und Deutz sowie Kalk mit Humboldt/Gremberg, Vingst, Höhenberg, Ostheim und Neubrück. Die Wahlbezirke sind so zugeschnitten, dass sie annähernd die gleiche Einwohnerzahl haben.

Wir versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen zur Wahl. Am Ende des Artikels erfahren Sie, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der letzten Landtagswahl 2017 ausgefallen sind. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr: Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Köln 6.

Ergebnisse für Köln 6: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Köln 6 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW sind laut Landeswahlleiter 13,2 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Wählen dürfen alle volljährigen Deutschen, die seit mindestens 16 Tagen ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Bei jeder Landtagswahl steht es den Menschen frei, ob sie ihre Stimmen vor Ort in den Wahllokalen oder schon vor dem Wahltag per Briefwahl abgeben.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Köln 6

Köln 6 ist der Wahlkreis mit der Nummer 18. Dazu gehören von der Stadt Köln die Stadtbezirke

1 - Innenstadt mit den Stadtteilen 101 - Altstadt-Süd, 103 - Altstadt-Nord , 104 - Neustadt-Nord , 105 - Deutz

, 104 - , 105 - 8 - Kalk mit den Stadtteilen 801 - Humboldt/Gremberg , 802 - Kalk, 803 - Vingst, 804 - Höhenberg , 805 - Ostheim und 809 - Neubrück

Die übrigen Stadtbezirke von Köln gehören zu den Wahlkreisen Köln 1, Köln 2, Köln 3, Köln 4, Köln 5 und Köln 7.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Köln 6

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Köln 6:

SPD : 28,6 Prozent

: 28,6 Prozent CDU : 22,3 Prozent

: 22,3 Prozent Grüne: 13,4 Prozent

FDP : 12,3 Prozent

: 12,3 Prozent Linke: 10,8 Prozent

AfD : 6,1 Prozent

: 6,1 Prozent Piraten: 1,1 Prozent

Andere: 5,3 Prozent

Bei der Landtagswahl 2017 waren 92.371 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,0 Prozent.

Neben der direkt gewählten Abgeordneten Susana Dos Santos Herrmann (SPD - 32,1 Prozent der Erststimmen), die dem langjährigen (nicht mehr angetretenen) Stephan Gatter nachfolgte, wurde die Kandidatin der Grünen Berivan Aymaz über die Landesliste ihrer Partei gewählt (Platz 139. Die bisherige CDU-Landtagsabgeordnete Serap Güler, die fünf Jahre zuvor im Landtagswahlkreis Köln 7 kandidiert hatte, verpasste trotz ihres guten Landeslistenplatzes (6) den Wiedereinzug in den Landtag - es reichte nicht. Sie wurde aber Staatssekretärin im Kabinett von Ministerpräsident Laschet.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Köln 6 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Susana dos Santos Herrmann ( SPD ): 32,1 Prozent

( ): 32,1 Prozent Serap Güler ( CDU ): 26,5 Prozent

( ): 26,5 Prozent Berivan Aymaz (Grüne): 12,9 Prozent

Karl-Heinz Gerik ( Die Linke ): 9,9 Prozent

): 9,9 Prozent Gerd Kaspar ( FDP ): 8,9 Prozent

( ): 8,9 Prozent Günter Witzmann ( AfD ): 5,8 Prozent

( ): 5,8 Prozent Ingo Luff (Piraten): 1,4 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

(holc)