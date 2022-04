Wahlkreis Köln 7: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Köln 7 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 19. Das ist der gesamte Stadtbezirk Köln-Mülheim.

In NRW stehen Landtagswahlen auf dem Terminkalender - und zwar am 15. Mai 2022. An diesem Wahlsonntag bestimmen die Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen, wen sie für die anstehende Legislaturperiode in den Düsseldorfer Landtag entsenden wollen. Mit ihrem Votum können sie darüber entscheiden, wie groß der Anteil der einzelnen Parteien an der legislativen Gewalt im Bundesland werden soll. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Köln 7. Der umfasst den gesamten Stadtbezirk Köln-Mülheim. Die Wahlbezirke sind so auf die Landkarte gemalt, dass sie annähernd die gleiche Einwohnerzahl haben.

Wir versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen zur Wahl. Am Ende des Artikels erfahren Sie, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der letzten Landtagswahl 2017 ausgefallen sind. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr: Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Köln 7.

Ergebnisse für Köln 7: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Köln 7 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der NRW-Wahl 2022 sind alle wahlberechtigten Einwohner des Bundeslandes dazu aufgerufen, zwei verschiedene Stimmen abzugeben. Die Erststimme geht dabei an einen bestimmten Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem betreffenden Wahlkreis. Wer hier die meisten Erststimmen vorweisen kann, sichert sich einen Platz als Abgeordneter oder als Abgeordnete im NRW-Parlament in Düsseldorf. Die übrigen Mitglieder des Parlaments werden mithilfe der Zweitstimmen gewählt - da geht es dann nicht um einzelne Personen, sondern um ganze Parteien.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Köln 7

Köln 7 ist der Wahlkreis mit der Nummer 19. Das ist von der Stadt Köln der Stadtbezirk

9 Mühlheim

Die übrigen Stadtbezirke von Köln gehören zu den Wahlkreisen Köln 1, Köln 2, Köln 3, Köln 4, Köln 5 und Köln 6.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Köln 7

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Köln 7:

CDU : 24,8 Prozent

: 24,8 Prozent SPD : 31,7 Prozent

: 31,7 Prozent FDP : 11,1 Prozent

: 11,1 Prozent AfD : 7,3 Prozent

: 7,3 Prozent Grüne: 9,9 Prozent

Linke: 8,6 Prozent

Piraten: 1,3 Prozent

Andere: 5,3 Prozent

Bei der Landtagswahl 2017 waren 95.509 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,0 Prozent.

Neben dem direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten Martin Börschel (SPD - 38,3 Prozent der Erststimmen), der dem Landtag seit 2005 angehört, wurde der AfD-Kandidat Sven Tritschler über die Landesliste seiner Partei (Platz 13) in das Parlament gewählt.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Köln 7 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Andrea Horitzky ( CDU ): 26,5 Prozent

): 26,5 Prozent Martin Börschel ( SPD ): 38,3 Prozent

( ): 38,3 Prozent Klaus Uckrow ( FDP ): 8,2 Prozent

( ): 8,2 Prozent Sven Werner Tritschler ( AfD ): 6,8 Prozent

( ): 6,8 Prozent Max Derichsweiler (Grüne): 8,2 Prozent

(Grüne): 8,2 Prozent Uschi Röhring ( Die Linke ): 7,7 Prozent

( ): 7,7 Prozent Babak Tubis (Piraten): 1,7 Prozent

Bei der Landtagswahl 2017 waren 95.509 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,0 Prozent.

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

(holc)