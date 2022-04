Wahlkreis Lippe 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Lippe 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier bekommen Sie nach der Landtagswahl alle Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 97 mit Orten wie Bad Salzuflen.

Alle fünf Jahre wird in den deutschen Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Mit Bremen gibt es allerdings eine Ausnahme, da dort alle vier Jahre alle wahlberechtigten Personen zur Wahl gebeten werden. 2022 ist das bevölkerungsstärkste Bundesland Nordrhein-Westfalen an der Reihe. Dort finden am 15. Mai die Landtagswahlen statt. Das Bundesland besteht aus 128 Wahlkreisen. Ein Wahlkreis davon ist Lippe 1.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis Lippe 1? Hier in diesem Artikel erfahren Sie es. Außerdem können Sie direkt nach der Auswertung um 18 Uhr die Ergebnisse für den Wahlkreis Lippe 1 abrufen. Die Ergebnisse der Landtagswahl 2017 in Lippe 1 haben wir am Ende für Sie aufgeführt.

Ergebnisse für Lippe 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Im nachfolgenden Datencenter sehen Sie nach der Auszählung aller gültigen Stimmen am 15. Mai die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Lippe 1:

Zwei Ergebnisse werden am 15. Mai insgesamt ausgewertet, denn alle Wahlberechtigten können bei der Landtagswahl in NRW eine Erstimme und eine Zweitstimme abgeben. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin aus dem jeweiligen Wahlkreis gewählt. Die Person, welche dabei die meisten Stimmen erhält, darf schlussendlich als Abgeordneter in das Düsseldorfer Parlament einziehen.

Die Zweitstimme entscheidet wiedrum über eine bestimme Partei. Umso mehr Zweitstimmen an eine Partei gehen, desto größer wird die Zahl der Sitze, welche die Parteien mit Abgeordneten aus den eigenen Reihen belegen dürfen. Um im nordrhein-westfälischen Landtag vertreten zu sein, müssen mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen auf das Konto der einzelnen Parteien gehen. Diese Regelung ist in Deutschland auch unter der Fünf-Prozent-Hürde bekannt.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Lippe 1 mit Bad Salzuflen

Der Wahlkreis Lippe 1 trägt die Nummer 97. Die folgenden Gemeinden sind Teil von Lippe 1:

Bad Salzuflen

Lage

Leopoldshöhe

Oerlinghausen

Neben dem Wahlkreis Lippe 1 existieren im Raum Lippe auch noch die Wahlkreise Lippe 2 – Herford 3 und Lippe 3. Die Wahlkreise wurden so aufgeteilt, dass sich ungefähr 100.000 Wahlberechtigte in jedem Wahlkreis befinden.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Lippe 1

2017 fanden die letzten Landtagswahlen in NRW statt. Nun werden wieder alle wahlberechtigten Personen dazu aufgerufen, ihre Stimme im Rahmen der NRW-Wahl abzugeben. Vor fünf Jahren gab es im Wahlkreis Lippe 1 92.871 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung wurde auf 64,4 Prozent berechnet. So haben sich die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Lippe 2017 bei der Zweitstimme entschieden:

SPD : 33,4 Prozent

: 33,4 Prozent CDU : 29,9 Prozent

: 29,9 Prozent FDP : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent AfD : 8,3 Prozent

: 8,3 Prozent Grüne: 5,7 Prozent

Linke: 3,8 Prozent

Piraten: 0,9 Prozent

Andere: 5,5 Prozent

Mit einem knappen Vorsprung von 0,4 Prozent konnte sich die SPD-Bewerberin Ellen Stock als Direktkandidatin bei den Erststimmen durchsetzen. CDU-Kandidatin Heike Görder hatte es auf Platz zwei geschafft. Die Wahlergebnisse der Erststimmen im Wahlkreis Lippe 1 sahen 2017 folgendermaßen aus: