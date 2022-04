Wahlkreis Lippe 2 – Herford 3: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Lippe 2 – Herford 3 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 98 mit Orten wie Lemgo.

Der 15. Mai 2022 ist ein wichtiges Datum in Nordrhein-Westfalen, denn an diesem Tag steht dort die Landtagswahl an. Dabei können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger entscheiden, welche Parteien und welche Kandidaten für die nächsten fünf Jahre in das Düsseldorfer Parlament geschickt werden. Das Bundesland setzt sich aus 128 Wahlkreisen zusammen. Einer davon ist der Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 mit Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lemgo, Lügde und Vlotho. Alle Wahlkreise sind so eingeteilt, dass sie sich aus einer ähnlichen Anzahl an Stimmberechtigten zusammensetzen. Ungefahr 100.000 wahlberechtigte Personen gibt es in jedem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen.

Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur NRW-Wahl. Am Ende des Artikels zeigen wir Ihnen, wie die Ergebnisse im Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 bei der vergangenen Landtagswahl 2017 lauteten. Die Wahlergebnisse zur aktuellen NRW-Wahl 2022 stellen wir Ihnen direkt nach Schließung der Wahllokale am 15. Mai um 18 Uhr zur Verfügung.

Ergebnisse für Lippe 2 - Herford 3: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In unserem Datencenter werden nach der Auswertung die Wahlergebnisse für Lippe 2 - Herford 3 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen geht es um zwei Ergebnisse. Jede wahlberechtigte Person kann bei der Landtagswahl 2022 eine Erststimme und eine Zweitstimme vergeben. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin gewählt. Jeder Wahlkreis stellt eigene Bewerber und Bewerberinnen auf. Die Person mit den meisten Wählerstimmen soll den jeweiligen Wahlkreis im nordrhein-westfälischen Landtag in der nächsten Legislaturperiode vertreten.

Die Zweitstimme richtet sich wiederum an eine Partei. Umso größer der prozentuale Anteil an Zweitstimmen bei den einzelnen Parteien ist, desto mehr Sitze erhalten sie im Parlament. Dies wirkt sich auch auf ihre Macht und Entscheidungskraft für die kommenden fünf Jahre aus. Damit die Parteien aber überhaupt im NRW-Landtag vertreten sind, müssen mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen erreicht werden.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 mit Lemgo

Lippe 2 - Herford 3 ist der Wahlkreis mit der Nummer 98. Vom Kreis Lippe zählen folgende Orte zum besagten Wahlkreis:

Barntrup

Blomberg

Dörentrup

Extertal

Kalletal

Lemgo

Lügde

Aus dem Kreis Herdford ist eine Gemeinde im Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 vertreten:

Vlotho

Die Regionen Lippe und Herford setzen sich aus folgenden Wahlkreisen zusammen: Wahlkreis Lippe 1, Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3, Wahlkreis Lippe 3, Wahlkreis Herford 1 und der Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Lippe 2 - Herford 3

Alle fünf Jahre findet in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl statt. 2017 waren dies bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3:

SPD : 37,1 Prozent

: 37,1 Prozent CDU : 30,2 Prozent

: 30,2 Prozent FDP : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent AfD : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent Grüne: 5,8 Prozent

Linke: 3,9 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Andere: 4,3 Prozent

Wahlberechtigt waren 2017 insgesamt 85.664 Personen, die Wahlbeteiligung lag bei 63,5 Prozent. Der Wahlkreis Lippe 2 - Herford 3 wird durch den mit 39,2 Prozent direkt gewählte Abgeordnete Jürgen Berghahn von der SPD im Parlament vertreten. Das waren die restlichen Wahlergebnisse bei den Erststimmen in Lippe 2 - Herford 3: