Wahlkreis Olpe: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Olpe bei der NRW-Wahl 2022 für Kandidaten und Parteien: Hier bekommen Sie nach der Landtagswahl alle Ergebnisse für den Wahlkreis 128 mit Orten wie Olpe oder Lennestadt.

Bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen vergeben auch die Menschen im Wahlkreis Olpe am 15. Mai ihre Stimmen an Kandidaten und Parteien. Wer schneidet hier am besten ab?

In diesem Artikel finden Sie nach der Auszählung direkt die Ergebnisse für den Wahlkreis Olpe bei der NRW-Wahl 2022. Außerdem erfahren Sie hier, welche Orte neben Olpe und Lennestadt noch zu diesem Gebiet gehören und wie die Wahlergebnisse vor fünf Jahren ausgefallen waren.

Ergebnisse für den Wahlkreis Olpe: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Bei der NRW-Wahl 2022 gibt es zwei Ergebnisse: Zum einen entscheiden die Wähler mit ihrer Erststimme, welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin aus dem Wahlkreis in den Landtag einzieht. Zum anderen gehen die Zweitstimmen an die Parteien und bestimmen darüber, wie viele Sitze eine Partei insgesamt im Parlament bekommt. In diesem Datencenter sehen Sie nach der Auszählung die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Olpe bei der Landtagswahl 2022:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW gibt es laut Landeswahlleiter 13,2 Millionen Wahlberechtigte. Wählen dürfen die volljährigen Deutschen, die seit mindestens 16 Tagen ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Bei jeder Landtagswahl steht es den Menschen frei, ob sie ihre Stimmen vor Ort in den Wahllokalen oder schon vor dem Wahltag per Briefwahl abgeben.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Olpe mit Lennestadt oder Attendorn

Wahlkreise müssen nicht zwingend mit Landkreisen übereinstimmen. Sie sind nämlich so eingeteilt, dass jeder Wahlkreis ungefähr dieselbe Einwohnerzahl abdeckt. Im Fall von Olpe entspricht der Wahlkreis aber dem gesamten Landkreis, der im Südosten von Nordrhein-Westfalen im Sauerland liegt und zum Regierungsbezirk Arnsberg in der Region Südwestfalen gehört.

Der Wahlkreis Olpe umfasst sieben Orte - vier Städte und drei Gemeinden. Ingesamt leben hier mehr als 130.000 Menschen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Orte:

Attendorn

Drolshagen

Finnentrop

Kirchhundem

Lennestadt

Olpe

Wenden

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für den Wahlkreis Olpe

Alle fünf Jahre gibt es eine Landtagswahl in NRW. Die Menschen entscheiden dann, welche Parteien wie viele Sitze bekommen und welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ins Parlament einziehen.

2017 war das das Wahlergebnis im Wahlkreis Olpe bei den Zweitstimmen für die Parteien:

CDU : 49,4 Prozent

: 49,4 Prozent SPD : 23,8 Prozent

: 23,8 Prozent FDP : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent AfD : 5,3 Prozent

: 5,3 Prozent Grüne: 3,3 Prozent

Linke: 2,4 Prozent

Piraten: 0,7 Prozent

Andere: 2,6 Prozent

Die CDU war also der klare Gewinner im Wahlkreis Olpe - gefolgt von SPD, FDP, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, Linkspartei und Piratenpartei. Auch bei den Erststimmen setzte sich der Kandidat der CDU durch: Jochen Ritter bekam 54,7 Prozent der Stimmen.

Das waren 2017 die Ergebnisse der Erststimmen bei der NRW-Wahl im Wahlkreis Olpe:

Ritter, Jochen ( CDU ): 54,7 Prozent

): 54,7 Prozent Langenohl, Wolfgang ( SPD ): 24,5 Prozent

): 24,5 Prozent Hoffmann, Joachim ( FDP ): 8,1 Prozent

): 8,1 Prozent Feller, Jörg ( AfD ): 4,2 Prozent

): 4,2 Prozent Kaiser, Gregor (Grüne): 4,2 Prozent

Knocke, Ralf Bernhard (Linke): 2,4 Prozent

(Linke): 2,4 Prozent Halbe, Bastian (Piraten): 1,3 Prozent

Andere: 0,6 Prozent

