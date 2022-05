Wahlkreis Märkischer Kreis 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Märkischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 122 mit Orten wie Malve.

2022 werden in Nordrhein-Westfalen wieder die Landtagswahlen abgehalten. Der 15. Mai wurde hierzu als Wahltag bestimmt. Gewählt werden kann entweder per Briefwahl oder ganz klassisch an besagtem Sonntag in den Wahllokalen des jeweiligen Wahlkreises. Das Bundesland hat insgesamt 128 Wahlkreise, wovon einer den Namen Märkischer Kreis 2 trägt.

In diesem Artikel versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen zum Wahlkreis Märkischer Kreis 2. So erfahren Sie nicht nur, welche Orte zu dem Wahlkreis gehören, sondern finden hier auch die Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2017 und nach der Auszählung der Stimmen die Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2022 für den Wahlkreis Märkischer Kreis 2.

Ergebnisse für Märkischer Kreis 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter finden Sie nach der Auswertung aller Wahlzettel am 15. Mai die amtlichen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Märkischer Kreis 2:

Insgesamt handelt es sich um zwei unterschiedliche Ergebnisse. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger können bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nämlich eine Erststimme und eine Zweitstimme abgeben. Die Erststimme gilt einem Direktkandidaten oder einer Direktkandidatin einer Partei. Derjenige Kandidat, der im entsprechenden Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht schlussendlich als Abgeordneter in den Landtag ein.

Mit der Zweitstimme wird hingegen für eine Partei gestimmt. Je mehr Stimmen eine Partei einfährt, desto mehr Abgeordnete darf sie auch in den Landtag schicken. Damit eine Partei im Parlament vertreten ist, muss sie jedoch mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen von den Wählern bekommen.

Lesen Sie dazu auch

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Märkischer Kreis 2 mit Hemer und Menden

Der Wahlkreis Märkischer Kreis 2 besitzt die Nummer 122. Vom Märkischen Kreis gehören die folgenden Gemeinden mit all ihren Ortsteilen zum Wahlkreis Märkischer Kreis 2:

Balve

Hemer

Menden ( Sauerland )

( ) Neuenrade

Plettenberg

Der Wahlkreis Märkischer Kreis 2 befindet sich im Nordwesten des Sauerlandes im Regierungsbezirk Arnsberg. Neben dem besagten Wahlkreis liegt dort noch der Wahlkreis Märkischer Kreis 1 mit der Nummer 121 und der Wahlkreis Märkischer Kreis 3 mit der Nummer 123.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Märkischer Kreis 2

Im Bundesland NRW fanden die letzten Landtagswahlen im Jahr 2017 statt. Das waren vor fünf Jahren die amtlichen Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen für den Wahlkreis Märkischer Kreis 2:

CDU : 37,3 Prozent

: 37,3 Prozent SPD : 30,4 Prozent

: 30,4 Prozent FDP : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent AfD : 8,4 Prozent

: 8,4 Prozent Grüne: 3,9 Prozent

Sonstige: 3,4 Prozent

Linke: 3,3 Prozent

Piraten: 0,8 Prozent

2017 erhielt der CDU-Kandidat Marco Voge die meisten Erststimmen im Wahlkreis Märkischer Kreis 2 bei der damaligen Landtagswahl in NRW. Er setzte sich mit 43,2 Prozent der Stimmen durch. Das waren die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten in besagtem Wahlkreis und deren dazugehörige Ergebnisse bei der Landtagswahl 2017 in NRW:

Marco Voge ( CDU ): 43,2 Prozent

( ): 43,2 Prozent Inge Blask ( SPD ): 32,7 Prozent

( ): 32,7 Prozent Stefan Weige ( FDP ): 9,3 Prozent

( ): 9,3 Prozent Rainer Schwanebeck ( AfD ): 6,3 Prozent

( ): 6,3 Prozent Christoph Diederich (Linke): 3,7 Prozent

(Linke): 3,7 Prozent Jörg Pyzalla (Grüne): 3,1 Prozent

Andreas Berg (Piraten): 1,7 Prozent

Mehr Infos: