Wahlkreis Minden-Lübbecke 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Minden-Lübbecke 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier bekommen Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 88 mit Orten wie Hille.

2022 finden in Nordrhein-Westfalen wieder die Landtagswahlen statt. Insgesamt dürfen dort mehr als 13 Millionen Personen ihre Stimme abgeben. Zur Wahl in dem Bundesland berechtigt sind alle jene Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, mindestens 18 Jahre alt sind und die ihren Hauptwohnsitz sich seit mehr als 15 Tagen in Nordrhein-Westfalen haben. NRW hat 128 verschiedene Wahlkreise, wovon einer den Namen Minden-Lübbecke 1 trägt.

Hier bekommen Sie mehr Infos zum Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 und finden die dazugehörigen Ergebnisse der letzten Landtagswahl im Jahr 2017. Außerdem lassen sich in diesem Artikel nach der Auszählung aller Stimmen die offiziellen Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2022 für den Kreis Minden-Lübbecke 1 einsehen.

Ergebnisse für Minden-Lübbecke 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Im nachfolgenden Datencenter finden Sie nach der Wahl am 15. Mai alle Wahlergebnisse für den Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 bei der NRW-Wahl 2022:

Bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen kommen je Wahlkreis insgesamt zwei verschiedene Ergebnisse heraus. Das liegt daran, dass alle Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen haben, die sie abgeben dürfen. Mit der Erststimme wird pro Wahlkreis ein Direktkandidat ermittelt, der in den Landtag in Düsseldorf einzieht.

Die Zweitstimme geht hingegen an eine Partei. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze werden ihr am Ende im Landtag zugesprochen. Um überhaupt in diesen einziehen zu dürfen, muss jede Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen von ihren Wählern bekommen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 mit Orten wie Hille und Petershagen

Der Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 besitzt die Nummer 88. Vom Kreis Minden-Lübbecke gehören die Gemeinden Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden und Stemwede zu dem Wahlkreis.

Eselkamp besteht aus neun Gemeindeteilen:

Altgemeinde Espelkamp

Fabbenstedt

Fiestel

Frotheim

Gestringen

Isenstedt

Schmalge

Vehlage

Espelkamp Zentrum

Hille setzt sich ebenfalls aus neun Ortsteilen zusammen:

Eickhorst

Hartum

Hille

Holzhausen II

II Nordhemmern

Oberlübbe

Rothenuffeln

Südhemmern

Unterlübbe

Hüllhorst ist in acht Ortsteile unterteilt:

Ahlsen-Reineberg

Bröderhausen

Büttendorf

Holsen

Hüllhorst

Oberbauerschaft

Schnathorst

Tengern

In Lübbecke gibt es acht Stadtteile:

Alswede

Blasheim

Eilhausen

Gehlenbeck

Kernstadt

Nettelstedt

Obermehnen

Stockhausen

Petershagen gliedert sich in 29 Ortsteile

Bierde

Buchholz

Döhren

Eldagsen

Friedewalde

Frille

Gorspen-Vahlsen

Großenheerse

Hävern

Heimsen

Ilse

Ilserheide

Ilvese

Jössen

Lahde

Maaslingen

Meßlingen

Neuenknick

Ovenstädt

Petershagen-Kernstadt

Quetzen

Raderhorst

Rosenhagen

Schlüsselburg

Seelenfeld

Südfelde

Wasserstraße

Wietersheim

Windheim

Preußisch Oldendorf besitzt zehn Stadtteile:

Bad Holzhausen

Börninghausen

Engershausen

Getmold

Harlinghausen

Hedem

Lashorst

Offelten

Preußisch Oldendorf

Schröttinghausen

In Rahden findet man sieben verschiedene Stadtteile:

Rahden

Kleinendorf

Varl

Sielhorst

Preußisch Ströhen

Wehe

Tonnenheide

Zu Stemwede gehören drei Stadtbezirke:

Levern

Dielingen

Wehdem

Der Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 gehört dem Regierungsbezirk Detmold an. Neben dem Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 liegen im Kreis Minden-Lübcke noch der Wahlkreis Minden-Lübbecke 2 mit der Nummer 89 und der Wahlkreis Herford 2 - Minden-Lübbecke 3 mit der Nummer 91.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Minden-Lübbecke 1

Im Jahr 2017 fanden die letzten Landtagswahlen in NRW statt. Im Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 waren damals 114.317 Menschen wahlberechtigt. Davon gingen 70.756 Personen zur Wahl, was einer Wahlbeteiligung von 61,9 Prozent entspricht. Das waren vor fünf Jahren bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Minden-Lübbecke 1:

CDU : 36,5 Prozent

: 36,5 Prozent SPD : 34,4 Prozent

: 34,4 Prozent FDP : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent AfD : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent Grüne: 4,9 Prozent

Linke: 3,4 Prozent

Sonstige: 2,9 Prozent

Piraten: 0,7 Prozent

CDU-Bewerberin Bianca Winkelmann wurde bei den letzten NRW-Landtagswahlen im Jahr 2017 Wahlkreisabgeordnete im Wahlkreis Minden-Lübbecke 1. Sie erhielt 43,5 Prozent der Stimmen von den Wählerinnen und Wählern. Hier finden Sie einen Überblick über die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Minden-Lübbecke 1 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und die dazugehörigen Wahlergebnisse: