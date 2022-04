Wahlkreis Mönchengladbach 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Mönchengladbach 2 bei der NRW-Wahl 2022: Nach der Landtagswahl finden Sie die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 51 hier. Dazu gehören unter anderem die Stadtteile Windberg, Eicken, Gladbach und Waldhausen.

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neues Landesparlament gewählt. Rund 13.2 Millionen Wahlberechtigte in NRW dürfen ihre Stimme abgeben und somit darüber entscheiden, welche Parteien und Politiker für die kommenden fünf Jahre im Landtag des Bundeslandes vertreten sein werden.

Im Wahlkreis Mönchengladbach 2 gehören unter anderem die Stadtteile Neuwerk-Mitte, Bettrath-Hoven und Hardter Wald. Neben einer Liste aller Stadtteile des Wahlkreises haben wir am Wahltag auch die Ergebnisse der Landtagswahl 2022 für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem die Ergebnisse von 2017, als zuletzt die Landtagswahl in NRW stattfand.

Ergebnisse für Mönchengladbach 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Die Stimmen werden am Wahltag ausgezählt, nachdem die Wahllokale um 18 Uhr schließen. Sobald die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Mönchengladbach 2 vorliegen, finden Sie sie hier in unserem Datencenter:

Bereits bei der Bundestagswahl haben viele Wählerinnen und Wähler aufgrund der Corona-Pandemie auf die Briefwahl gesetzt. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch für die Landtagswahl in NRW. Ob per Brief oder im Wahllokal - der Ablauf bleibt gleich: Auf der linken Seite des Wahlscheins wird das Kreuz für die Erststimme gesetzt, die einem Kandidaten oder einer Kandidatin gilt.

Auf der rechten Seite wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme ist für die Bildung der neuen Landesregierung entscheidender, da sie bestimmt, wie viele Sitze im Landesparlament einer Partei zugesprochen werden. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze darf sie mit den eigenen Bewerbern und Bewerberinnen von den Landeslisten geben.

Landtagswahl 2022 in NRW: Stadtteile im Wahlkreis Mönchengladbach 2 mit Westend, Dahl und Ohler

Mönchengladbach liegt im Westen von Nordrhein-Westfalen und gehört zum Rergierungsbezirk Düsseldorf. Zum Wahlkreis Mönchengladbach 2 gehören diese Stadtteile:

101 Windberg

102 Eicken

103 Am Wasserturm

104 Gladbach

105 Waldhausen

106 Westend

107 Dahl

108 Ohler

109 Hardt-Mitte

110 Venn

111 Hardter Wald

201 Bettrath-Hoven

202 Flughafen

203 Neuwerk-Mitte

204 Uedding

405 Hehn

406 Holt

407 Hauptquartier

408 Rheindahlen-Land

409 Rheindahlen-Mitte

Alle weiteren Stadtteile von Mönchengladbach befinden sich in diesem Wahlkreis: Wahlkreis Mönchengladbach 1.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Mönchengladbach 2

Von insgesamt 90.503 Wahlberechtigten, die 2017 im Wahlkreis Mönchengladbach 2 ihre Stimme abgeben durften, machten letztendlich 55.706 auch von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 61,6 Prozent. Die Wahlergebnisse der Zweitstimmen bei der vergangenen Landtagswahl:

SPD : 26,0 Prozent

: 26,0 Prozent CDU : 38,0 Prozent

: 38,0 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

FDP : 14,1 Prozent

: 14,1 Prozent Piraten: 1,0 Prozent

Linke: 4,8 Prozent

AfD : 7,0 Prozent

: 7,0 Prozent Andere: 3,9 Prozent

Die meisten Stimmen im Wahlkreis 51 gingen an Jochen Klenner. Der CDU-Politiker erhielt damit ein Direktmandat für den Landtag in Düsseldorf. Die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

Angela Tillmann ( SPD ): 27,6 Prozent

( ): 27,6 Prozent Jochen Klenner ( CDU ): 44,0 Prozent

( ): 44,0 Prozent Boris Wolkowski (Grüne): 5,7 Prozent

(Grüne): 5,7 Prozent Andreas Terhaag ( FDP ): 10,4 Prozent

( ): 10,4 Prozent Doris Kroll-Hartge (Piraten): 1,7 Prozent

(Piraten): 1,7 Prozent Rohat Yilderim (Linke): 5,0 Prozent

(Linke): 5,0 Prozent Viola Walendy ( AfD ): 5,7 Prozent

