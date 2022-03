Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Münster 3 - Coesfeld 3 bei der NRW-Wahl 2022: Hier bekommen Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 85 mit Stadtteilen wie Aaseestadt.

Die Landtagswahlen werden 2022 wieder im Bundesland Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Der 15. Mai ist der Stichtag, an dem sich entscheidet, welche Bewerberinnen und Bewerber einen Platz im Parlament bekommen und welcher Partei letztendlich wie viel Macht zugesprochen wird. Nordrhein-Westfalen ist in 128 unterschiedliche Wahlkreise unterteilt. Einer davon ist der Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3, der im Regierungsbezirk Münster liegt.

Welche Orte und Stadtteile gehören dem Wahlkreis an? Wir verraten es Ihnen in diesem Artikel und liefern Ihnen nach der Auswertung aller Stimmzettel die amtlichen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3. Außerdem können Sie hier einen Blick auf die Ergebnisse der letzten NRW-Wahl im Jahr 2017 werfen.

Ergebnisse für Münster 3 - Coesfeld 3: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter bekommen Sie am Abend des 15. Mai die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3 bei der NRW-Wahl 2022:

Insgesamt handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Ergebnisse. Alle wahlberechtigten Bürger des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen haben bei den Landtagswahlen nämlich eine Erststimme und eine Zweitstimme zu vergeben. Die Erststimme geht an einen bestimmten Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin. Die Person, die im jeweiligen Wahlkreis die höchste Anzahl an Stimmen erhält, darf am Ende als Abgeordnete oder Abgeordneter in den Landtag in Düsseldorf einziehen.

Mit der Zweitstimme wird für eine der unterschiedlichen Parteien gestimmt. Je mehr Stimmen eine Partei einfährt, desto mehr Abgeordnete kann sie am Ende in den Landtag schicken. Damit eine Partei im Parlament vertreten ist, muss sie es jedoch schaffen, mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler zu bekommen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3 mit Stadtteilen wie Düesberg und Schloss

Der Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3 hat die Nummer 85. Von der Stadt Münster gehören Teile des Bezirks Münster-Mitte und Münster-West zu dem Wahlkreis. Vom Kreis Coesfeld zählen die Gemeinden Havixbeck und Nottuln zu Münster 3 - Coesfeld 3.

Fünf Kommunalwahlbezirke von Münster-Mitte zählen zum Wahlkreis 85:

Altstadt

Schloss

Geist / Pluggendorf

Aaseestadt

Düesberg

Von Münster-West gehören vier Kommunalwahlbezirke zum Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3:

Albachten

Mecklenbeck

Roxel

Sentrup

Havixbeck setzt sich neben diversen Bauernschaften aus zwei Ortsteilen zusammen:

Havixbeck

Hohenholte

Nottuln weist die folgenden Ortsteile auf:

Appelhülsen

Darup

Nottuln

Schapdetten

Neben dem Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3 befinden sich im Wahlgebiet Münster noch der Wahlkreis Münster 1 mit der Nummer 83 und der Wahlkreis Münster 2 mit der Nummer 84. Im Wahlgebiet Coesfeld liegen der Wahlkreis Coesfeld 1 - Borken 3 mit der Nummer 78 und der Wahlkreis Coesfeld 2, der die Zahl 79 trägt.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Münster 3 - Coesfeld 3

Die letzten NRW-Landtagswahlen fanden vor fünf Jahren statt. Damals existierte der besagte Wahlkreis Münster 3 - Coesfeld 3 noch nicht, sodass es auch keine Wahlergebnisse für diesen Wahlkreis aus dem Jahr 2017 gibt. Damit Sie sich dennoch einen Eindruck davon machen können, wie die Bewohner Münsters in der Vergangenheit abgestimmt haben, haben wir hier die Ergebnisse der NRW-Wahl 2017 bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Münster 2 für Sie:

CDU : 32,1 Prozent

: 32,1 Prozent SPD : 28,4 Prozent

: 28,4 Prozent FDP : 13,0 Prozent

: 13,0 Prozent Grüne: 11,8 Prozent

Linke: 6,8 Prozent

AfD : 4,0 Prozent

: 4,0 Prozent Sonstige: 2,9 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Bei der NRW-Wahl 2017 erhielt der CDU-Kandidat Stefan Nacke die höchste Zahl an Erststimmen im Wahlkreis Münster 2. Er setzte sich mit 37,5 Prozent der Wählerstimmen gegen seine Mitbewerber durch. Das waren damals die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Münster 2 und deren Ergebnisse aus dem Jahr 2017: