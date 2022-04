Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 24. Dazu zählen Bergneustadt, Engelskirchen, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl.

Sonntag, 15. Mai 2022: Landtagswahl in NRW. An diesem Tag bestimmen die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen, welche Parteien und welche Bewerber sie in welcher Zusammensetzung im Landesparlament vertreten sehen möchten. Sie entscheiden also darüber, wer in der nächsten Legislaturperiode die legislativen Geschicke für das Bundesland in der Hand hat. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2. Der umfasst Bergneustadt, Engelskirchen, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl. Alle Wahlbezirke haben eine annähernd gleiche Einwohnerzahl.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2. Am Ende des Artikels listen wir für Sie auf, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der vorigen Landtagswahl im Jahr 2017 ausgefallen sind.

Ergebnisse für Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Dabei geht es praktisch um zwei Ergebnisse. Jede Wählerin und jeder Wähler kann nämlich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Erst- und eine Zweitstimme abgegeben. Mit der Erststimme wählt man eine individuelle Person. Für jeden der 128 Wahlkreise wurden bei der NRW-Wahl 2022 Direktkandidaten und Direktkandidatinnen aufgestellt. Wer die meisten Stimmen im Wahlkreis bekommt, zieht direkt ins Landesparlament ein - dadurch will man gewährleisten, dass alle Teile von NRW im Landesparlament vertreten sind.

Im Gegensatz dazu wird die Zweitstimme für eine komplette Partei abgegeben. Je mehr Stimmen sie erhält, desto mehr Abgeordnete ziehen für sie ins Landesparlament ein. Zu den Direktkandidaten kommen also noch die Bewerber von den Landeslisten hinzu. Dazu muss die Partei allerdings mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erringen. Diese sogenannte Fünf-Prozent-Hürde oder auch Sperrklausel soll verhindern, dass Splitterparteien den Parlamentsbetrieb behindern.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2

Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2 ist der Wahlkreis mit der Nummer 24. Der umfasst vom Oberbergischen Kreis die Gemeinden

Bergneustadt

Engelskirchen

Morsbach

Nümbrecht

Reichshof

Waldbröl

Wiehl

Die übrigen Gemeinden im Oberbergischen Kreis gehören zum Wahlkreis Oberbergischer Kreis 1.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2:

CDU : 37,6 Prozent

: 37,6 Prozent SPD : 28,1 Prozent

: 28,1 Prozent FDP : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent AfD : 8,2 Prozent

: 8,2 Prozent Grüne: 5,1 Prozent

Linke: 4,1 Prozent

Piraten: 0,8 Prozent

Andere: 3,5 Prozent

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2017 waren 98.368 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,2 %.

Der Wahlkreis wird im Landtag durch Bodo Löttgen (CDU - 44,5 Prozent der Erststimmen) vertreten, der dem Parlament bereits von 2005 bis 2012 angehört hatte und das Mandat nach fünf Jahren von der SPD zurückgewinnen konnte.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Wahlkreis Oberbergischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Bodo Löttgen ( CDU ): 44,5 Prozent

( ): 44,5 Prozent Aswin Parkunantharan ( SPD ): 30,6 Prozent

): 30,6 Prozent Dominik Seitz ( FDP ): 7,8 Prozent

( ): 7,8 Prozent Dietmar Rekowski ( AfD ): 6,9 Prozent

( ): 6,9 Prozent Jürgen Körber (Grüne): 5,0 Prozent

(Grüne): 5,0 Prozent Ingeborg-Helga Mohr-Simeonidis ( Die Linke ): 4,1 Prozent

): 4,1 Prozent Reinhard Birker (Piraten): 1,2 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

