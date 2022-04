Wahlkreis Oberhausen 2 - Wesel 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Oberhausen 2 - Wesel 1 bei der NRW-Wahl 2022: Nach der Landtagswahl finden Sie die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 57 hier. Dazu gehören der Oberhausener Stadtbezirk Sterkrade und die Gemeinde Dinslaken.

Bei der Landtagswahl am 15. Mai 2022 dürfen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen mit ihrer Stimme über die Politik der kommenden fünf Jahre bestimmen. Für die NRW-Wahl ist das Bundesland in 128 Wahlkreise eingeteilt, zu welchen auch der Wahlkreis Oberhausen 2 - Wesel 1 gehört.

In diesem Artikel haben wir neben dem aktuellen Wahlergebnis im Wahlkreis 57 auch die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl für Sie.

Ergebnisse für Oberhausen 2 - Wesel 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Tausende Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zählen am 15. Mai 2022 die Stimmen der Landtagswahl aus. Das Ergebnis für den Wahlkreis Oberhausen 2 - Wesel 1 finden Sie nach der Auszählung am Wahlabend hier im Datencenter:

Alle Wahlberechtigten haben bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zwei Stimmen zu vergeben. Zum einen die Erststimme, die einem Kandidaten oder einer Kandidatin im Wahlkreis gilt. Wer die meisten Stimmen erhält, bekommt ein Direktmandat und damit einen Sitz im Landesparlament in Düsseldorf.

Mit der Zweitstimme wird einer Partei gewählt. Wichtig ist hierbei, dass man nicht die Partei des Kandidaten oder der Kandidatin wählen muss, dem oder der die Erststimme gegeben wurde. Die Zweitstimme bestimmt die endgültige Sitzverteilung im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze darf sie im Parlament mit Bewerbern und Bewerberinnen von den Landeslisten besetzen - vorausgesetzt die Fünf-Prozent-Hürde wird erreicht.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Oberhausen 2 - Wesel 1 mit dem Bezirk Sterkrade und der Gemeinde Dinslaken

Im Wahlkreis Oberhausen 2 - Wesel 1 ist sowohl ein Stadtbezirk von Oberhausen als auch eine Gemeinde aus dem Landkreis Wesel vertreten. In jedem Wahlkreis soll in etwa die gleiche Anzahl an Menschen leben, damit gewährleistet ist, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Direktmandat erhalten auch denselben Anteil der Bevölkerung in NRW vertreten. Zum Wahlkreis 57 gehören:

Stadtbezirk von Oberhausen:

Sterkrade

Gemeinde aus dem Kreis Wesel:

Dinslaken

Die übrigen Stadtbezirke von Oberhausen sind in diesem Wahlkreis vertreten: Wahlkreis Oberhausen 1. Weitere Orte und Gemeinden des Landkreises Wesel finden Sie in diesen Wahlkreisen: Wahlkreis Wesel 2, Wahlkreis Wesel 3 und Wahlkreis Wesel 4.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Oberhausen 2 - Wesel 1

Die stärkste Kraft im Wahlkreis Oberhausen 2 - Wesel 1 war bei der vergangenen Wahl die SPD mit 38,6 Prozent der Stimmen. Insgesamt stimmten 76.995 von 115.123 Wahlberechtigten ab, was einer Wahlbeteiligung von 66,9 Prozent entspricht. So verteilten sich die Zweitstimmen 2017:

SPD : 38,6 Prozent

: 38,6 Prozent CDU : 27,1 Prozent

: 27,1 Prozent Grüne: 4,7 Prozent

FDP : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent Piraten: 0,9 Prozent

Linke: 5,1 Prozent

AfD : 9,5 Prozent

: 9,5 Prozent Andere: 4,0 Prozent

Das Direktmandat für das Landesparlament erhielt der SPD-Politiker Stefan Zimkeit. Das Wahlergebnis der Erststimmen im Überblick:

Stefan Zimkeit ( SPD ): 41,7 Prozent

( ): 41,7 Prozent Simone Stehr ( CDU ): 30,7 Prozent

( ): 30,7 Prozent Norbert Axt (Grüne): 4,7 Prozent

(Grüne): 4,7 Prozent Thomas Kattler ( FDP ): 7,5 Prozent

( ): 7,5 Prozent Daniel Jäger (Piraten): 1,9 Prozent

(Piraten): 1,9 Prozent Cigdem Kaya (Linke): 5,9 Prozent

(Linke): 5,9 Prozent Michael Huth ( AfD ): 7,6 Prozent

