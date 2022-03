Wahlkreis Paderborn 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Paderborn 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie alle Ergebnisse für Kandidaten und Parteien nach der Landtagswahl.

Im bevölkerungsstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen finden am 15. Mai 2022 Landtagswahlen statt. Über 13 Millionen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen haben an diesem Tag die Chance, ihr Stimme bei der NRW-Wahl abzugeben. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin aus dem jeweiligen Wahlkreis gewählt. Die Zweitstimme richtet sich an die Parteien selbst. In NRW existieren 128 verschiedene Wahlkreise. Im östlichen Teil von Nordhein-Westfalen befindet sich der Wahlkreis Paderborn 2.

Sie möchten mehr zu den Wahlergebnissen bei der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Paderborn 2 wissen? Im nachfolgenden Artikel finden Sie nach der Auswertung alle wichtigen Ergebisse. Außerdem haben wir eine kurze Übersicht für Sie zusammengestellt, welche Orte dem Wahlkreis Paderborn 2 zugehörig sind und wie dort die Ergebnisse bei der vergangenen NRW-Wahl 2017 lauteten.

Ergebnisse für Paderborn 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Sobald die ersten Ergebnisse für den Wahlkreis Paderborn 2 am 15. Mai 2022 um 18 Uhr erscheinen, können Sie diese in unserem Datencenter abrufen:

Zwei Kreuze können bei der Landtagswahl 2022 in NRW gesetzt werden. Eines bei der Erststimme und das andere bei der Zweitstimme. Die Erstimme richtet sich an einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem jeweiligen Wahlkreis - in diesem Fall der Wahlkreis Paderborn 2. Die Person mit den meisten Erststimmen zieht für den Wahlkreis als Abgeordneter oder als Abgeordnete in das Parlament in Düsseldorf ein.

Wie viele Abgeordnete aus ganz NRW eine Partei insgesamt in den Landtag schicken darf, wird mit der Zweitstimme entschieden. Je mehr Stimmen die einzelnen Parteien erhalten, desto größer wird ihr Anteil an Abgeordneten im Parlament. Dafür nötig sind aber mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Paderborn 2 mit Paderborn und Altenbeken

Der Raum Paderborn ist in zwei Wahlkreise geteilt: Paderborn 1 und Paderborn 2. Jeder Wahlkreis in NRW hat eine eigene Nummer. Für den Wahlkreis Paderborn 2 ist das die 101. Rund 110.000 wahlberechtigte Personen schließt Paderborn 2 ein. Folgende zwei Orte gehören dem Wahlkreis Paderborn 2 bei der NRW-Wahl 2022 an:

Paderborn

Altenbeken mit dem Ortsteil Altenbeken

In Paderborn befinden sich die nachfolgenden neun Stadtteile:

Kernstadt

Schloß Neuhaus

Elsen

Wewer

Sande

Marienloh

Dahl

Neuenbeken

Bernhausen

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Paderborn 2

Die letzten Landtagswahlen in NRW waren vor fünf Jahren im Jahr 2017. Im Wahlkreis Paderborn 2 lag die Wahlbeteiligung damals bei 61,8 Prozent. Hier sind die Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2017 für den Wahlkreis Paderborn 2:

Zweitstimme:

CDU : 37,9 Prozent

: 37,9 Prozent SPD : 24,3 Prozent

: 24,3 Prozent FDP : 12,0 Prozent

: 12,0 Prozent Grüne: 7,7 Prozent

AfD : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent Linke: 6,0 Prozent

Piraten: 1,2 Prozent

Andere: 3,6 Prozent

Bei den Erststimmen konnte die CDU einen noch größeren Gewinn einholen. Daniel Sieveke wurde damals als Direktkandidat vom Wahlkreis Paderborn 2 nach Düsseldorf ins Parlament gesandt. Das waren die Wahlergebnisse für die Erststimmen im Jahr 2017 im Wahlkreis 101: