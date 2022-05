Wahlkreis Recklinghausen 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Recklinghausen 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier bekommen Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 69 mit Orten wie Oer-Erkenschwick.

Der 15. Mai ist der Termin, an dem in Nordrhein-Westfalen gewählt wird, denn an diesem Tag finden dort die Landtagswahlen 2022 statt. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die 18 Jahre alt sind und deren Hauptwohnsitz seit mehr als 15 Tagen in Nordrhein-Westfalen liegt. Das Bundesland kann 128 Wahlkreise vorweisen. Einer davon ist der Wahlkreis Recklinghausen 1. Er gehört zum Regierungsbezirk Münster.

Sie möchten einen Blick auf die Ergebnisse für diesen Wahlkreis werfen? Nach der Auswertung aller Stimmen bei der NRW-Wahl 2022 finden Sie in diesem Artikel die Ergebnisse für Recklinghausen 1. Außerdem erhalten Sie hier mehr Infos zum Wahlkreis Recklinghausen 1 und können die dazugehörigen Ergebnisse bei der NRW-Wahl 2017 einsehen.

Ergebnisse für Recklinghausen 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In unserem Datencenter lassen sich nach der Auszählung aller Stimmzettel am 15. Mai die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Recklinghausen 1 übersichtlich und auf einen Blick einsehen:

Konkret handelt es sich um zwei verschiedene Ergebnisse. Jeder wahlberechtigte Bürger und jede wahlberechtigte Bürgerin kann bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nämlich sowohl eine Erststimme als auch eine Zweitstimme abgeben.

Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat bestimmt, der schlussendlich als Abgeordneter in den Landtag einzieht. Mit der Zweitstimme wird hingegen für eine Partei gestimmt. Je mehr Stimmen eine Partei einholen kann, desto mehr Plätze für Abgeordnete im Parlament erhält sie auch.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Recklinghausen 1 mit Rapen

Der Wahlkreis Recklinghausen 1 trägt die Nummer 69. Er umfasst die Orte Recklinghausen und Oer-Erkenschwick. Zu Recklinghausen zählen die folgenden Stadtteile:

Innenstadt

Nordviertel

Speckhorn/Bockholt

Ostviertel

Westviertel

Hochlar

Paulusviertel

Stuckenbusch

Hillerheide

Hillen

Berghausen

Grullbad

Süd

König Ludwig

Röllinghausen

Hochlarmark

Suderwich

Essel

Oer-Erkenschwick gliedert sich in vier Stadtteile:

Oer

Klein-Erkenschwick

Groß-Erkenschwick

Rapen

Der Kreis Recklinghausen liegt im Norden des Ruhrgebiets im Nordwesten von NRW und setzt sich aus zehn kreisangehörigen Orten zusammen. Neben dem Wahlkreis Recklinghausen 1 befinden sich im Wahlgebiet Recklinghausen noch der Wahlkreis Recklinghausen 2 mit der Nummer 70, der Wahlkreis Recklinghausen 3 mit der Nummer 71, der Wahlkreis Recklinghausen 4 mit der Nummer 72, der Wahlkreis Gelsenkirchen 1 - Recklinghausen 5 mit der Nummer 73 und der Wahlkreis Bottrop - Recklinghausen 6, der die Zahl 75 trägt.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Recklinghausen 1

Vor fünf Jahren fanden die letzten Landtagswahlen in NRW statt. Das waren im Jahr 2017 die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Recklinghausen 1:

SPD : 36,1 Prozent

: 36,1 Prozent CDU : 28,3 Prozent

: 28,3 Prozent AfD : 10,3 Prozent

: 10,3 Prozent FDP : 10,2 Prozent

: 10,2 Prozent Linke: 5,1 Prozent

Grüne: 4,6 Prozent

Sonstige: 4,4 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Bei der NRW-Wahl 2017 bekam der SPD-Bewerber Andreas Becker die meisten Erststimmen im Wahlkreis Recklinghausen 1. Er setze sich mit 38,3 Prozent der Stimmen durch. Hier ein Überblick über die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Recklinghausen 1 und deren Ergebnisse aus dem Jahr 2017:

Andreas Becker ( SPD ): 38,3 Prozent

( ): 38,3 Prozent Benno Portmann ( CDU ): 33,0 Prozent

( ): 33,0 Prozent Ulrich Wolinski ( AfD ): 8,5 Prozent

( ): 8,5 Prozent Robin Pötter ( FDP ): 7,9 Prozent

( ): 7,9 Prozent Erich Burmeister (Linke): 6,0 Prozent

(Linke): 6,0 Prozent Rita Magdalena Nowak (Grüne): 4,5 Prozent

(Grüne): 4,5 Prozent Tatjana Kordic (Piraten): 1,8 Prozent

(Piraten): 1,8 Prozent Sonstige: 0,1 Prozent

