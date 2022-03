Wahlkreis Recklinghausen 4: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Recklinghausen 4 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 72 mit Orten wie Castrop-Rauxel.

2022 finden in Nordrhein-Westfalen wieder die Landtagswahlen statt. Der 15. Mai wurde hierfür als Wahltag bestimmt. Gewählt werden kann per Briefwahl oder ganz klassisch im Wahllokal vor Ort. Das Bundesland hat insgesamt 128 Wahlkreise, wovon einer der Wahlkreis Recklinghausen 4 ist.

In diesem Artikel versorgen wir Sie mit allen essentiellen Informationen zum Wahlkreis Recklinghausen 4. So finden Sie hier nicht nur die Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2017 für den Wahlkreis Recklinghausen 4, sondern nach der Auszählung der Stimmzettel auch die amtlichen Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2022.

Ergebnisse für Recklinghausen 4: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter finden Sie nach der Auswertung aller Stimmen am 15. Mai alle Wahlergebnisse für den Wahlkreis Recklinghausen 4 in der Übersicht:

Die NRW-Wahl 2022 bringt für jeden Wahlkreis zwei unterschiedliche Ergebnisse hervor. Mit der Erststimme wird festgelegt, welcher Direktkandidat einer jeweiligen Partei aus dem entsprechenden Wahlkreis in den Landtag einzieht.

Die Zweitstimme gilt hingegen einer gesamten Partei und entscheidet darüber, wie hoch die Anzahl der Sitze ausfällt, die einer Partei im Parlament zugesprochen wird. Allerdings muss jede Partei die Fünf-Prozent-Hürde überwinden, denn nur mit mindestens fünf Prozent der Stimmen ist sie auch im Landtag vertreten.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Recklinghausen 4 mit Horneburg

Der Wahlkreis Recklinghausen 4 besitzt die Nummer 72. Der Wahlkreis umfasst unter anderem die Stadt Waltrop mit all ihren 14 Stadtbezirken. Diese lauten:

Braßkamp

Stadtmitte

Im Berg

Neue Kolonie/Moselbachtal

Industriegebiet im Wirrigen

Hirschkamp-Siedlung

Alte Kolonie

Klöcknersiedlung

Egelmeer

Kettelersiedlung

Holthausen-Lippe

Brockenscheidt

Leveringhausen

Oberwiese

Auch der Ort Datteln gehört mit den folgenden Stadtbezirken und Bauernschaften zum Wahlkreis Recklinghausen 4:

Stadtmitte

Hachhausen

Beisenkamp

Hagem

Hötting

Dümmer

Meckinghoven

Im Winkel

Horneburg

Emscher-Lippe

Schwakenburg

Bauerschaft Hagem

Bauerschaft Losheide

Bauerschaft Natrop

Natrop

Bauerschaft Pelkum

Bauerschaft Klostern

Bauerschaft Bockum

Bauerschaft Hachhausen

Bauerschaft Löringhof

Ergänzt wird der Wahlkreis Recklinghausen 4 von den 18 Stadtteilen der Stadt Castrop-Rauxel:

Behringhausen

Bladenhorst

Bövinghausen

Castrop

Deininghausen

Dingen

Frohlinde

Habinghorst

Henrichenburg Ost

Henrichenburg West

Ickern Nord

Ickern Süd

Merklinde

Obercastrop

Pöppinghausen

Rauxel Nord

Rauxel Süd

Schwerin

Der Kreis Recklinghausen liegt im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Neben dem Wahlkreis Recklinghausen 4 befinden sich im Wahlgebiet Recklinghausen noch der Wahlkreis Recklinghausen 1 mit der Nummer 69, der Wahlkreis Recklinghausen 2 mit der Nummer 70, der Wahlkreis Recklinghausen 3 mit der Nummer 71, der Wahlkreis Gelsenkirchen 1 - Recklinghausen 5 mit der Nummer 73 und der Wahlkreis Bottrop - Recklinghausen 6, der die Zahl 75 besitzt.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Recklinghausen 4

Im Bundesland NRW fanden die letzten Landtagswahlen im Jahr 2017 statt. Das waren vor fünf Jahren die amtlichen Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen für den Wahlkreis Recklinghausen 4:

CDU: 34,2 Prozent

SPD: 34,1 Prozent

FDP: 10,4 Prozent

AfD : 8,4 Prozent

: 8,4 Prozent G rüne: 4,5 Prozent

rüne: 4,5 Prozent Linke: 4,1 Prozent

Sonstige: 3,3 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Bei der NRW-Wahl 2017 bekam der CDU-Bewerber Josef Hovenjürgen im Wahlkreis Recklinghausen 4 die höchste Anzahl an Erststimmen. Er konnte sich mit 41,2 Prozent der Stimmen durchsetzen. Das waren die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Recklinghausen 4 und deren Wahlergebnisse im Jahr 2017: