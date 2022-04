Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 26. Dazu zählen Bad Honnef, Königswinter, Meckenheim, Wachtberg sowie Teile von Hennef (Sieg).

Der 15. Mai 2022 ist für NRW ein ganz besonderes Datum: Landtagswahl. An diesem Wahlsonntag bestimmen die Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien und welche Bewerber sie in der nächsten Legislaturperiode in Düsseldorf vertreten werden. Die Wahlberechtigten entscheiden also darüber, wer während der nächsten Wahlperiode in Sachen Gesetzgebung das Sagen haben wird. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2. Der umfasst Bad Honnef, Königswinter, Meckenheim, Wachtberg sowie Teile von Hennef (Sieg). Alle Wahlbezirke haben eine annähernd gleiche Einwohnerzahl, die in der Praxis immer so um die Zahl 100.000 schwankt.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2. Am Ende des Artikels listen wir für Sie auf, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der vorigen Landtagswahl im Jahr 2017 ausgefallen sind.

Ergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW sind laut Landeswahlleiter 13,2 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Wählen dürfen alle volljährigen Deutschen, die seit mindestens 16 Tagen vor dem Wahltermin ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Wie bei allen Wahlen steht es den Menschen frei, ob sie ihre Stimmen vor Ort in den Wahllokalen oder schon vor dem Wahltag per Briefwahl abgeben möchten.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2

Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2 ist der Wahlkreis mit der Nummer 26. Der umfasst vom Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden

Bad Honnef

Hennef (Sieg) mit den Stimmbezirken 112 - Westerhausen , 131 - Dambroich, 132 - Rott/Söven, 171 - Eichholz und 172 - Dahlhausen/Eulenberg

Königswinter

Meckenheim

Wachtberg

Die übrigen Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis gehören zu den Wahlkreisen Rhein-Sieg-Kreis 1, Rhein-Sieg-Kreis 3, Rhein-Sieg-Kreis 4 und Rhein-Sieg-Kreis 5.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2:

CDU : 36,5 Prozent

: 36,5 Prozent SPD : 24,9 Prozent

: 24,9 Prozent FDP : 16,6 Prozent

: 16,6 Prozent Grüne: 7,2 Prozent

AfD : 6,4 Prozent

: 6,4 Prozent Linke: 4,5 Prozent

Piraten: 0,8 Prozent

Andere: 3,1 Prozent

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2017 waren 92.135 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,4 %.

Andrea Milz (CDU - 43,7 Prozent der Erststimmen) gewann das Direktmandat erneut und zog in den Landtag von NRW ein. Sie verzichtete allerdings am 29. Juni 2017 auf ihr Mandat, weil der damalige Ministerpräsident Armin Laschet sie als Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in die Staatskanzlei holte. Ihre Nachrückerin war Kirstin Korte aus Minden. Deshalb ist Wahlkreis im Landtag seitdem nicht mehr vertreten,

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 2 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Andrea Milz ( CDU ): 43,7 Prozent

( ): 43,7 Prozent Denis Waldästl ( SPD ): 28,8 Prozent

): 28,8 Prozent Dagmar Ziegner ( FDP ): 12,4 Prozent

( ): 12,4 Prozent Dr. Richard Ralfs (Grüne): 6,9 Prozent

(Grüne): 6,9 Prozent Andreas Danne ( Die Linke ): 5,0 Prozent

( ): 5,0 Prozent Dalmer Rouven (Piraten): 1,9 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

