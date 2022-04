Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 27. Dazu zählen Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swisttal sowie Weilerswist.

Landtagswahl in NRW: Am 15. Mai 2022 entscheiden Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien und welche Bewerber sie in der kommenden Wahlperiode im Düsseldorfer Landesparlament vertreten sollen. Sie bestimmen also, wer während der kommenden fünf Jahr die gesetzgeberische Macht im Bundesland ausüben wird. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3. Der umfasst aus dem Rhein-Sieg-Kreis Alfter, Bornheim, Rheinbach und Swisttal sowie - aus dem Kreis Euskirchen - Weilerswist. Alle Wahlbezirke haben eine annähernd gleiche Einwohnerzahl.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3. Am Ende des Artikels listen wir für Sie auf, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der vorigen Landtagswahl im Jahr 2017 ausgefallen sind.

Ergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Dabei geht es um zwei grundlegend unterschiedliche Ergebnisse. Jede Wählerin und jeder Wähler hat nämlich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man eine bestimmte Person. Für jeden der 128 Wahlkreise wurden bei der NRW-Wahl 2022 Direktkandidaten und Direktkandidatinnen aufgestellt. Wer die meisten Stimmen im Wahlkreis auf sich vereinigt, zieht direkt ins Landesparlament ein - dadurch will man gewährleisten, dass auch tatsächlich alle Teile von NRW im Landtag vertreten sind.

Die Zweitstimme dagegen gilt einer bestimmten Partei. Je mehr Stimmen sie bekommt, desto mehr Abgeordnete dürfen für sie ins Landesparlament einziehen. Zu den Direktkandidaten kommen also noch die Bewerber von den Landeslisten hinzu. Dazu muss die Partei allerdings mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erringen. Diese sogenannte Fünf-Prozent-Hürde oder auch Sperrklausel soll verhindern, dass winzige Splitterparteien unnötig Sand ins Getriebe des Parlamentsbetriebs streuen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3

Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3 ist der Wahlkreis mit der Nummer 27. Der umfasst...

... vom Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden

Alfter

Bornheim

Rheinbach

Swisttal

... vom Kreis Euskirchen die Gemeinde

Weilerswist

Die übrigen Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis beziehungsweise im Kreis Euskirchen gehören zu den Wahlkreisen Rhein-Sieg-Kreis 1, Rhein-Sieg-Kreis 2, Rhein-Sieg-Kreis 4, Rhein-Sieg-Kreis 5 sowie zu den Wahlkreisen Euskirchen 1 und Düren 2 - Euskirchen 2.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3:

CDU : 39,1 Prozent

: 39,1 Prozent SPD : 23,5 Prozent

: 23,5 Prozent FDP : 16,8 Prozent

: 16,8 Prozent AfD : 6,8 Prozent

: 6,8 Prozent Grüne: 6,4 Prozent

Linke: 3,7 Prozent

Piraten: 0,8 Prozent

Andere: 3,1 Prozent

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2017 waren 122.961 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,2 %.

CDU-Frau Ilka von Boeselager hatte den Wahlkreis seit 1990 vertreten, war aber 2017 nicht mehr angetreten. An ihrer Stelle wurde mit Oliver Krauß erneut ein Christdemokrat in dieser traditionellen CDU-Hochburg gewählt. Mit Jörn Freynick, der über den FDP-Landeslistenplatz 21 gewählt wurde, zog ein weiterer Kandidat aus diesem Wahlkreis in den Landtag ein.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Oliver Krauß ( CDU ): 44,8 Prozent

( ): 44,8 Prozent Folke große Deters ( SPD ): 26,38 Prozent

): 26,38 Prozent Jörn Freynick ( FDP ): 11,0 Prozent

( ): 11,0 Prozent Matthias Käding ( AfD ): 6,3 Prozent

( ): 6,3 Prozent Wilhelm Windhuis (Grüne): 6,1 Prozent

(Grüne): 6,1 Prozent Michael Lehmann ( Die Linke ): 3,2 Prozent

( ): 3,2 Prozent Jürgen Weiler (Piraten): 1,0 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent .

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

(holc)