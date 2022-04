Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im neu geschaffenen Wahlkreis. Er hat die Nummer 29 und besteht aus den Städten Lohmar und Siegburg sowie Sankt-Augustin mit den Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Mülldorf, Niederpleis und Ort.

Am 15. Mai 2022 ist Wahlsonntag in NRW. An diesem Tag bestimmen die Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl, welche Parteien und welche Bewerber während der kommenden fünf Jahre im Düsseldorfer Parlament vertreten sein sollen. Mit ihrem Votum legen sie also fest, wer in der bevorstehenden Wahlperiode die Gesetzgebungsgewalt im Bundesland innehaben soll. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5. Er umfasst Siegburg und Lohmar sowie die Sankt-Augustiner Stadtteile Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Mülldorf, Niederpleis und Ort. Dieser Wahlkreis wurde zur Landtagswahl 2022 neu geschaffen. Alle Wahlbezirke haben eine annähernd gleiche Einwohnerzahl - immer so um die 100.000 Bewohner und Bewohnerinnen.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Sie finden dann an dieser Stelle die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5. Ergebnisse für die vorige Landtagswahl im Jahr 2017 können wir Ihnen naturgemäß nicht liefern, da der Wahlkreis vor fünf Jahren noch nicht existierte.

Ergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Dabei geht es in Wirklichkeit um zwei getrennte Ergebnisse. Jede Wählerin und jeder Wähler darf nämlich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Erst- und eine Zweitstimme abgeben. Mit der Erststimme wählt man eine bestimmte Person. Für jeden der 128 Wahlkreise wurden bei der NRW-Wahl 2022 Direktkandidaten und Direktkandidatinnen aufgestellt. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, zieht direkt ins Landesparlament ein. Durch dieses Verfahren soll sichergestellt werden, dass auch wirklich alle Teile von NRW im Landtag vertreten sind.

Im Gegensatz hierzu wird die Zweitstimme für eine bestimmte Partei abgegeben. Je mehr Stimmen sie erringt, desto mehr Abgeordnete ziehen für sie in den Landtag ein. Zu den Direktkandidaten kommen also noch die Bewerber von den Landeslisten hinzu. Dazu muss die Partei allerdings mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen gewinnen. Diese sogenannte Fünf-Prozent-Hürde oder auch Sperrklausel soll verhindern, dass Splitterparteien den Parlamentsbetrieb behindern.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5

Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5 ist der Wahlkreis mit der Nummer 29. Der umfasst aus dem Rhein-Sieg-Kreis die Gemeinden

Lohmar

Siegburg

Sankt-Augustin mit den Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf , Hangelar , Meindorf , Mülldorf , Niederpleis und Ort

Die übrigen Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis gehören zu den Wahlkreisen Rhein-Sieg-Kreis 1, Rhein-Sieg-Kreis 2, Rhein-Sieg-Kreis 3 – Euskirchen 3 und Rhein-Sieg-Kreis 4.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017 für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5?

Hier müssen wir leider passen. Der Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis 5 mit der Ordnungszahl 29 ist nagelneu. Die 29 hatte bisher der Wahlkreis Bonn 1 - der heißt jetzt 30. Lassen Sie sich bitte nicht verwirren.

