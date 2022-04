Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Rheinisch-Bergischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 22. Dazu zählen Burscheid, Kürten, Leichlingen (Rhld.), Odenthal, Overath und Wermelskirchen.

Am 15. Mai 2022 finden in NRW Landtagswahlen statt. Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen bestimmen ein neues Parlament für ihr Bundesland und entscheiden dabei, welche Parteien und welche Bewerber die gesetzgeberische Macht ausüben sollen. Mit ihrer Stimme legen sie also fest, wer während der nächsten fünf Jahre für die Legislative in Düsseldorf verantwortlich sein wird. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt - einer darunter ist der Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 2. Der umfasst Burscheid, Kürten, Leichlingen (Rhld.), Odenthal, Overath und Wermelskirchen. Alle Wahlbezirke haben eine annähernd gleiche Einwohnerzahl.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Wahl. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale, also ab 18 Uhr. Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 2. Am Ende des Artikels erfahren Sie, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der Landtagswahl 2017 ausgefallen sind.

Ergebnisse für Rheinisch-Bergischer Kreis 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Rheinisch-Bergischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der NRW-Wahl 2022 sind die wahlberechtigten Einwohner aufgerufen, zwei unterschiedliche Stimmen abzugeben. Die Erststimme geht dabei an einen bestimmten Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem jeweiligen Wahlkreis, also an eine bestimmte Person. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, sichert sich einen Platz als Abgeordneter oder als Abgeordnete im NRW-Parlament zu Düsseldorf.

Mit der Zweitstimme wird im Gegensatz dazu für eine bestimmte Partei votiert. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete aus den eigenen Reihen kann sie für die kommenden fünf Jahre in den Landtag schicken. Wegen der sogenannten Fünf-Prozent-Hürde muss eine Partei allerdings mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten, um in den Landtag einziehen zu dürfen. Diese Sperrklausel soll verhindern, dass winzige Splitterparteien den geordneten Parlamentsbetrieb lahmlegen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 2

Rheinisch-Bergischer Kreis 2 ist der Wahlkreis mit der Nummer 22. Der umfasst vom Rheinisch-Bergischen Kreis die Gemeinden

Burscheid

Kürten

Leichlingen (Rhld.)

(Rhld.) Odenthal

Overath

Wermelskirchen

Die übrigen Gemeinden im Rheinisch-Bergischen Kreis gehören zum Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 1.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Rheinisch-Bergischer Kreis 2

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 2:

CDU : 37,1 Prozent

: 37,1 Prozent SPD : 25,0 Prozent

: 25,0 Prozent FDP : 17,2 Prozent

: 17,2 Prozent AfD : 6,6 Prozent

: 6,6 Prozent Grüne: 6,3 Prozent

Linke: 3,7 Prozent

Piraten: 0,7 Prozent

Andere: 3,5 Prozent

Wahlberechtigt waren 111.562 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,7 %.

Der Wahlkreis wird im Landtag vom Wahlkreisabgeordneten Rainer Deppe (CDU - 47 Prozent der Erststimmen) vertreten. Er gehört der dem Parlament seit 2005 an.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 2 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Rainer Deppe ( CDU ): 47,0 Prozent

( ): 47,0 Prozent Heike Engels ( SPD ): 28,3 Prozent

( ): 28,3 Prozent Lothar Esser ( FDP ): 8,5 Prozent

( ): 8,5 Prozent Sebastian Weirauch ( AfD ): 5,9 Prozent

( ): 5,9 Prozent Jürgen Langenbucher (Grüne): 5,3 Prozent

(Grüne): 5,3 Prozent Mike Galow ( Die Linke ): 3,2 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

(holc)