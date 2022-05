Wahlkreis Solingen 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Solingen 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 35. Dazu gehören unter anderem der Bezirk Wald und Teile von Mitte.

Der Wahlkreis Solingen 1 ist einer von insgesamt 128 Wahlkreisen, in denen am 15. Mai 2022 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament gewählt wird. Größere Städte werden meist in mehrere Wahlkreise aufgeteilt, damit gewährleistet werden kann, dass in allen etwa die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern lebt.

Sie sind auf der Suche nach den Landtagswahlergebnissen für den Wahlkreis Solingen 1? Nach der Auszählung haben wir am Tag der Wahl die Ergebnisse hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem das Ergebnis der vergangenen NRW-Wahl, die vor fünf Jahren stattfand.

Ergebnisse für Solingen 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Nachdem die Stimmen am 15. Mai 2022 ausgezählt sind, finden Sie hier in unserem Datencenter die Ergebnisse der Landtagswahl in NRW für den Wahlkreis Solingen 1:

Jeder Wahlberechtigte kann bei der Landtagswahl in NRW am 15. Mai zwei Kreuze setzen. Die Erststimme gilt dabei einem Kandidaten oder einer Kandidatin aus dem jeweiligen Wahlkreis, wobei der- oder diejenige mit den meisten Stimmen ein Direktmandat für den Landtag in Düsseldorf erhält.

Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Sie ist entscheidend dafür, wie viele Sitze einer Partei im Landtag von Nordrhein-Westfalen zugesprochen werden. Die vergebenen Sitze dürfen die Parteien dann an ihre Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten verteilen. Sollte eine Partei weniger als fünf Prozent der Stimmen erhalten, wird sie jedoch kein Mitglied im neuen Landtag.

Landtagswahl 2022 in NRW: Stadtbezirke im Wahlkreis Solingen 1 mit Mitte, Burg/Höhscheid und Wald

Für die Landtagswahl in Nordrheinwestfalen 2022 ist Solingen in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Die Klingenstadt liegt im Bergischen Land und gehört zum Regierungsbezirk von Düsseldorf. Die Unterteilung in zwei Wahlkreise wird vorgenommen, weil Solingen mit rund 160.000 Einwohnern zu groß für einen einzelnen Wahlkreis wäre. Diese Stadtbezirke und Kommunalwahlbezirke gehören zu Wahlkreis 35:

Mitte mit den Kommunalwahlbezirken InnenstadtNord (11) und Innenstadt-Süd (12) mit den Stimmbezirken 121 und 122 sowie der Mangenberger Str.-Kotter Str. (13) und der Beethovenstraße (14)

Ohligs /Aufderhöhe/ Merscheid

/Aufderhöhe/ Burg/ Höhscheid

Wald

Die übrigen Stadtbezirke von Solingen sind im Wahlkreis Wuppertal 3 - Solingen 2 vertreten.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Solingen 1

Von den 86.919 Wahlberechtigten, die 2017 ihre Stimme im Wahlkreis 35 abgeben durften, stimmten bei der vergangenen NRW-Landtagswahl 54.116 ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 62,3 Prozent. Die Zweitstimmen aus dem Jahr 2017 im Überblick:

CDU : 31,0 Prozent

: 31,0 Prozent SPD : 29,6 Prozent

: 29,6 Prozent Grüne: 6,2 Prozent

FDP : 14,0 Prozent

: 14,0 Prozent Piraten: 1,2 Prozent

Linke: 5,7 Prozent

AfD : 8,1 Prozent

: 8,1 Prozent Andere: 4,2 Prozent

Die meisten Erststimmen im Wahlkreis Solingen 1 erhielt 2017 Arne Moritz von der CDU. Das Wahlergebnis in der Übersicht:

Arne Moritz ( CDU ): 37,4 Prozent

( ): 37,4 Prozent Marina Dobbert ( SPD ): 31,6 Prozent

( ): 31,6 Prozent Horst Janke ( FDP ): 9,4 Prozent

( ): 9,4 Prozent Sylvia Löhrmann (Grüne): 6,7 Prozent

(Grüne): 6,7 Prozent Diana Maren Lantzen (Piraten): 2,0 Prozent

Alexandra Mehdi (Linke) 6,2 Prozent

(Linke) 6,2 Prozent Verena Wester ( AfD ) 6,7 Prozent

