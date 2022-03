Wahlkreis Steinfurt 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Steinfurt 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 81 mit Orten wie Hörstel im Überblick.

In Nordrhein-Westfalen wird 2022 wieder gewählt, denn die Landtagswahlen finden dieses Jahr statt. Am 15. Mai ist es so weit und die Entscheidung, welche Kandidatinnen und Kandidaten einen Platz im Landtag bekommen und welche der verschiedenen Parteien wie viel Macht zugesprochen bekommt, wird gefällt. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen kann in Summe 128 Wahlkreise vorweisen, wozu auch der Wahlkreis Steinfurt 2 zählt.

Aus welchen Orten setzt sich der Wahlkreis zusammen? In diesem Artikel erfahren Sie es und können noch am Wahlabend die amtlichen Wahlergebnisse der NRW-Wahl 2022 für den Wahlkreis Steinfurt 2 einsehen. Außerdem informieren wie Sie über die Kandidaten und Ergebnisse der letzten NRW-Wahl vor fünf Jahren im Wahlkreis Steinfurt 2.

Ergebnisse für Steinfurt 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter lesen Sie nach der Auswertung aller Stimmzettel am 15. Mai die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Steinfurt 2 bei der NRW-Landtagswahl 2022:

Insgesamt handelt es sich um zwei unabhängige Ergebnisse. Das liegt daran, dass alle Wählerinnen und Wähler bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen zwei Stimmen, eine Erststimme und eine Zweitstimme haben. Mit der Erststimme wird für einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin einer Partei im Wahlkreis gestimmt. Wer der meisten Stimmen einfährt, der zieht schlussendlich als Abgeordneter ins Parlament ein. So wird sichergestellt, dass Vertreter aus allen Teilen des Bundeslandes NRW im Landtag einen Platz bekommen.

Die Zweitstimme wird hingegen an eine Partei vergeben. Je mehr Menschen für eine Partei ihre Stimme geben, desto mehr Abgeordnete darf sie auch in den Landtag schicken. Damit eine Partei im Parlament vertreten ist, muss sie allerdings mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen einholen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Steinfurt 2 mit Rheine und Saerbeck

Der Wahlkreis Steinfurt 2 trägt die Nummer 81. Zu dem Wahkreis zählen die Orte Emsdetten, Hörstel, Ladbergen, Rheine und Saerbeck. Diese Einteilung hat der Wahlkreis seit dem Jahr 2000 inne. Emsdetten besteht neben dem Ortskern Emsdetten und diversen Bauernschaften aus den folgenden Ortsteilen:

Hembergen

Sinningen

Hörstel ist in die folgenden Ortsteile gegliedert:

Bevergern

Hörstel

Dreierwalde

Riesenbeck

Diese Ortsteile gehören neben dem Dorfzentrum zu Ladbergen:

Hölter

Overbeck

Wester

Rheine setzt sich aus 19 verschiedenen Ortsteilen zusammen:

Altenrheine

Bentlage

Wadelheim

Wietesch

Schleupe

Dutum

Dorenkamp

Elte

Eschendorf

Gellendorf

Südesch

Hauenhorst

Catenhorn

Innenstadt

Hörstkamp

Mesum

Rodde

Kanalhafen

Schotthock

In Saerbeck finden sich zwei Ortsteile:

Saerbeck

Am Schulkamp

Der Wahlkreis Steinfurt 2 gehört dem Regierungsbezirk Münster an. Neben dem Wahlkreis Steinfurt 2 befinden sich im Wahlgebiet Steinfurt noch der Wahlkreis Steinfurt 1 mit der Nummer 80, der Wahlkreis Steinfurt 3 mit der Nummer 82 und der Wahlkreis Münster 1 - Steinfurt 4 mit der Nummer 83.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Steinfurt 2

Die letzten Landtagswahlen wurden in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 ausgerichtet. Im Wahlkreis Steinfurt 2 waren damals 111.079 Einwohner wahlberechtigt. Es gab eine Wahlbeteiligung von 64,8 Prozent. Hier finden Sie die Ergebnisse bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Steinfurt 2 bei den Landtagswahlen vor fünf Jahren:

CDU: 41,4 Prozent

SPD: 30,9 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

Grüne: 5,3 Prozent

AfD: 4,5 Prozent

Linke: 3,6 Prozent

Sonstige: 2,9 Prozent

Piraten: 0,8 Prozent

Andrea Stullich, die Direktkandidatin der CDU, erhielt mit 46,4 Prozent der Wählerstimmen bei der NRW-Wahl 2017 im Kreis Steinfurt 2 die meisten Erststimmen. Das waren die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Steinfurt 2 und ihre Ergebnisse vor fünf Jahren: