Wahlkreis Viersen 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Viersen 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 53. Dazu gehören die Gemeinden Brüggen, Kempen und Nettetal.

Alle fünf Jahre wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. In diesem Jahr findet die Landtagswahl am 15. Mai 2022 statt, wozu das Bundesland in 128 Wahlkreise eingeteilt ist, die jeweils in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern haben. So soll gewährleistet werden, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Direktmandat erhalten, etwa den gleichen Teil der Bevölkerung von NRW im Landesparlament vertreten.

Zum Wahlkreis 53 gehören unter anderem die Gemeinden Kempen und Nettetal aus dem Landkreis Viersen. Welche Orte außerdem zum Wahlkreis gehören, erfahren Sie in diesem Artikel. Neben den aktuellen Ergebnissen, die am Wahltag veröffentlicht werden, haben wir auch die Wahlergebnisse der vergangenen Landtagswahl für Sie.

Ergebnisse für Viersen 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Die Auszählung der Stimmen beginnt am 15. Mai 2022 nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Viersen 2 werden in unserem Datencenter angezeigt, sobald sie am Wahlabend vorliegen:

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Viersen 2 sind zweiteilig: Zum einen werden Erststimmen für Kandidatinnen und Kandidaten vergeben. Wer die meisten dieser Stimmen erhält wird per Direktmandat direkt in den Landtag gewählt und erhält somit einen Sitz im Parlament.

Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der vergebenen Zweitstimmen. Diese gelten einer Partei und sind maßgeblich für die letztendliche Sitzverteilung im Landesparlament in Düsseldorf verantwortlich. Je mehr Prozentpunkte einer Partei erhält, desto mehr Sitze im Landtag werden ihr zugesprochen. Diese dürfen die Parteien dann mit den eigenen Bewerberinnen und Bewerbern von den Landeslisten füllen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Viersen 2 mit Brüggen, Kempen und Nettetal

Der Landkreis Viersen wäre mit knapp 300.000 Einwohnern (Stand Dezember 2020) zu groß, um nur einen Wahlkreis zu bilden. Deshalb werden die Gemeinden des Landkreises, der zum Regierungsbezirk von Düsseldorf gehört, für die Landtagswahl im Mai auf drei Wahlkreise aufgeteilt. Folgende Gemeinden gehören zum Wahlkreis Viersen 2:

Brüggen

Grefrath

Kempen

Nettetal

Niederkrüchten

Die übrigen Orte im Landkreis Viersen sind in diesen Wahlkreisen vertreten: Wahlkreis Viersen 1 und Wahlkreis Krefeld 1 - Viersen 3.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Viersen 2

63.094 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises Viersen 2 gaben bei der NRW-Landtagswahl 2017 ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,3 Prozent. So verteilten sich 2017 die Zweitstimmen:

SPD : 27,1 Prozent

: 27,1 Prozent CDU : 38,9 Prozent

: 38,9 Prozent Grüne: 5,1 Prozent

FDP : 16,0 Prozent

: 16,0 Prozent Piraten: 0,8 Prozent

Linke: 3,4 Prozent

Freie Wähler : 5,8 Prozent

: 5,8 Prozent Andere: 2,8 Prozent

Die meisten Stimmen im Wahlkreis Viersen 2 und damit das Direktmandat für das Landesparlament erhielt 2017 Marcus Optendrenk von der CDU. Die Wahlergebnisse der Erststimmen im Überblick:

Tanja Jansen ( SPD ): 28,8 Prozent

( ): 28,8 Prozent Marcus Optendrenk ( CDU ): 45,8 Prozent

( ): 45,8 Prozent Rene Heesen (Grüne): 5,0 Prozent

(Grüne): 5,0 Prozent Dietmar Brockes ( FDP ): 11,0 Prozent

( ): 11,0 Prozent Tobias Leppkes (Piraten): 1,4 Prozent

Günter Solecki (Linke): 3,4 Prozent

(Linke): 3,4 Prozent Axel Bähren ( Freie Wähler ): 4,6 Prozent

(AZ)