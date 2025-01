Mutmaßlicher Angriff mit Böller auf zwei Wahlhelfer aus Auto

Zwei unbekannte Männer sollen in Hochdorf (Kreis Biberach) versucht haben, zwei Wahlhelfer beim Aufhängen von Wahlplakaten mit einem Böller zu bewerfen. Der Böller sei am Samstag rund zwei Meter entfernt vor den Wahlhelfern gelandet und explodiert, teilte die Polizei mit. Zuvor sollen die beiden Unbekannten mehrmals mit dem Auto an den 22 und 68 Jahre alten Wahlhelfern vorbeigefahren sein und sie beleidigt haben.

Nach dem mutmaßlichen Böllerwurf seien die Unbekannten davongerast. Das Kennzeichen des Autos sei nicht bekannt, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen. Zu welcher Partei die Plakate gehörten, ließ die Polizei offen.