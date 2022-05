Demonstrantin bewirft Annalena Baerbock mit rohen Eiern

Bei einer Wahlkampfrede in Nordrhein-Westfalen ist auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit rohen Eiern geworfen worden. Die Politikerin setzte ihre Rede trotz des Vorfalls fort.

Am Sonntagnachmittag erlebte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Wahlkampfauftritt in Wuppertal einen echten Schockmoment: Kurz nachdem sie die Bühne betrat, bewarf sie eine Demonstrantin mit mehreren rohen Eiern. Die Eier verfehlten ihr Ziel, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Trotzdem stellten sich sofort zwei Personenschützer vor die Politikerin, wie auf einem in den sozialen Medien kursierenden Video des Angriffs zu sehen ist. Baerbock reagierte unbeeindruckt und wies die beiden Sicherheitsbeamten nach Angaben des WDR an, wieder beiseite zu treten, um ihren Auftritt fortzusetzen.

"Ihr könnt so viele Eier werfen wie ihr wollt", entgegnete sie direkt nach dem Wurf. "Was glaubt ihr denn, was eure Kinder meinen? Dass sie morgen in der Schule einen Stein schmeißen können? Solche Vorbilder braucht glaube ich niemand in unserem Land", äußerte sich die Politikerin weiter. Vor dem Eierwurf riefen Protestierende nach Angaben des Spiegels Parolen wie "Grüne an die Front" und "Kriegstreiber". Die Personalien der Frau, die die Eier warf, seien direkt nach dem Übergriff aufgenommen worden und es sei eine Strafanzeige gestellt worden. Nach ihrer Rede mischte sich Baerbock trotz der Attacke unter die Menge und machte Selfies.

Grund für Kritik an der Partei ist die Befürwortung von Waffenlieferungen in die Ukraine

Der Vorfall war nicht die erste Protest-Aktion gegen Grünen-Politiker im momentanen Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Ende April musste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei einem Wahlkampfauftritt in Bielefeld ein Pfeifkonzert über sich ergehen lassen. Außerdem mussten Polizisten in Köln bereits am Samstag Demonstrierende, die gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine protestierten, von einer Veranstaltung der Grünen trennen.

Grund für die verstärkte Kritik an den Grünen ist, dass sie sich jahrelang gegen Waffenlieferungen jeder Art aussprachen. Erst durch den Beginn des völkerrechtswidrigen Kriegs in der Ukraine änderte die Partei ihren Standpunkt und äußerte sich nun positiv gegenüber der Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Dieses Umdenken wird von vielen Friedensaktivisten und anderen Gruppen stark kritisiert.

Grünen-Politiker Hermann lehnt die Entscheidung der Ampel-Regierung für Waffenlieferungen ab

Auch innerhalb der Grünen distanzieren sich einzelne Grünen-Politiker von der Entscheidung der Ampel-Regierung für Waffernlieferungen. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann sagte, dass "mit mehr Waffen mehr Gewalt und Gegengewalt entstehen kann". Jedoch räumt er am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ein, es sei eine "Dilemmasituation, wo es keinen befriedigenden Ausweg gibt". Der Politiker bezeichnet sich selbst als Pazifist und wird eher dem linken Flügel der Grünen zugeordnet.

Im Netz ist die Meinung gegenüber den Waffenlieferungen einerseits, aber auch gegenüber dem Angriff auf Annalena Baerbock zwiegespalten. Unter dem Video des Angriffs meinte ein Nutzer auf Twitter, dass Baerbock überheblich reagiert hätte und lieber hinterfragen solle, warum die Stimmung so negativ ist. Andere Nutzer bewerteten es wiederum als Armutszeugnis, seinem Unmut mit solchen Mitteln Ausdruck zu verleihen und bezeichneten Annalena Baerbocks entspannte Reaktion als mutig. (AZ, dpa)