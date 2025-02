Kein Bier mit Merz und Beats von Eminem: KI-Fragen an Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einem Interview in Mannheim auch Fragen einer Künstlichen Intelligenz (KI) gestellt. Mit wem der SPD-Politiker koalieren würde, wenn er «in einem Paralleluniversum die fiktive Partei Olaf & Friends anführen würde», gab ein Moderator des bundesweiten Jugendsenders bigFM die Frage der KI «bigGPT» weiter. Scholz war sichtlich amüsiert und antwortete ernst: «Die AfD käme nicht auf die Gästeliste.»

Die KI wollte von dem SPD-Kanzlerkandidaten via Moderator auch wissen, wie er «musikalisch unterwegs» sei, wenn er «Bundesbeatkanzler» wäre. Scholz dachte kurz nach und sagte unter Verweis auf den US-Rapper: «Wenn es um den Beat geht, würde ich wohl Eminem am besten finden.»

In einem Gespräch mit einer Moderatorin und drei Moderatoren ging es unter anderem um den Krieg in der Ukraine, die deutsche Wirtschaft - und um Friedrich Merz. Ob er mit dem Unionskanzlerkandidaten ein Bier trinken würde, fragte ein Moderator. «Ein Bier trinken muss immer drin sein», sagte Scholz, «aber im Augenblick eher nicht.» Wenn es doch dazu käme - was wäre das Thema? «Was weiß ich», meinte der Kanzler schmunzelnd. «Das Wetter?»

Der Sender bigFM gehört zur Audiotainment Südwest.