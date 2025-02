Wahlkreis Dortmund I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wird entschieden, wie die deutsche Politik in den nächsten vier Jahren aussieht. Auch die stimmberechtigten Frauen und Männer im Wahlkreis Dortmund I können am Wahlsonntag darüber befinden. Der Wahlkreis wurde übrigens bislang bei allen Bundestagswahlen vom jeweiligen Kandidaten der SPD gewonnen.

Wie haben die Menschen bei der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Dortmund I abgestimmt? Ergebnisse aus dem Wahlkreis 141 stehen nach der Auszählung bei uns im Datencenter zur Verfügung. Zum Vergleich ganz am Schluss: die Ergebnisse der Bundestagswahl von 2021.

Wahlergebnisse für Dortmund I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahltag schließen die Wahllokale traditionsgemäß um 18 Uhr. Bei der Bundestagswahl 2025 lieferten Umfragen bereits vor den Hochrechnungen erste Prognosen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Dortmund I können nach der Auszählung online im Datencenter eingesehen werden.

Wer nicht bereits per Briefwahl votiert hat, sondern seine Stimme vor Ort abgibt, muss seine Wahlbenachrichtigung vorlegen. Darauf findet sich auch die Adresse des Wahllokals. Die Wahl wird unter dem neuen Wahlrecht der Ampel-Koalition durchgeführt, wodurch der Bundestag von derzeit 733 auf 630 Sitze verkleinert wird.

Dortmund I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 141?

Der Wahlkreis 141 umfasst von der kreisfreien Stadt Dortmund...

...vom Stadtbezirk 0 Innenstadt die Stadtteile:

Innenstadt-West

Innenstadt-Ost

...die Stadtbezirke

6 Hombruch

8 Huckarde

7 Lütgendortmund

9 Mengede

Die übrigen Stadtbezirke und der übrige Stadtteil gehören zum Wahlkreis Dortmund 2.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Dortmund I

Bitte beachten: Dortmund I trug vor der Neuaufteilung der Wahlkreise, also auch 2021, die Ordnungszahl 142.

2021 gewann Jens Peick von der SPD den Wahlkreis mit 33,0 Prozent. Zweiter wurde mit 19,4 Prozent Klaus Wegener (CDU). Die Wahlbeteiligung lag bei 75,4 Prozent.

Hier die Verteilung der Erststimmen aus dem Jahr 2021:

Jens Peick (SPD): 33,0 %

Klaus Wegener (CDU): 19,4 %

Markus Kurth (GRÜNE): 17,0 %

Marco Bühlow (DIE PARTEI): 8,6 %

Heiner Garbe (AfD): 6,8 %

Roman Senga (FDP): 6,7 %

Und hier sehen Sie die Zweitstimmen im Wahlkreis Dortmund I aus dem Jahr 2021:

SPD: 32,4 %

GRÜNE: 20,6 %

CDU: 17,9 %

FDP: 9,4 %

AfD: 6,9 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.