Findet die Bundestagswahl bald alle fünf Jahre statt?

Die Bundestagswahlen finden in Deutschland alle vier Jahre statt. Nicht alle fünf, wie in fast allen Bundesländern. Könnte sich das bald ändern?

Alle vier Jahre wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. So weit, so traditionell. Das ist im Artikel 39 des Grundgesetztes geregelt. Ab und an verkürzt sich die Wahlperiode, wenn ein Bundestag vorzeitig aufgelöst wird und Neuwahlen ausgerufen werden. In Zukunft könnte sich die Wahlperiode aber auch verlängern. Bereits seit den 1950er Jahren wird eine Bundestagswahl alle fünf Jahre diskutiert. Das Thema wird nun wieder heiß.

Bärbel Bas spricht sich für Bundestagswahlen alle fünf Jahre aus

In den letzten Jahren war es immer wieder im Gespräch, die Wahlperiode der Bundestagswahlen auf fünf Jahre zu erhöhen. Nun hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den Stein wieder ins Rollen gebracht. "Eine fünfjährige Legislaturperiode wäre auch für den Deutschen Bundestag gut. Und vielleicht könnte auch die eine oder andere Wahl zusammengelegt werden", sagte sie im Gespräch mit der dpa.

Bas begründet ihre Meinung mit der langen Anlaufzeit einer Regierung und der Zeit des Wahlkampfes: "Nach der Wahl 2017 war es so, dass wir erst im März eine Regierung hatten, weil zuvor eine Jamaika-Koalition nicht zustande gekommen war. Bis damals die große Koalition ans Arbeiten kam, war das erste Jahr schon fast um. Dann hat man noch zwei Jahre, denn anschließend fängt der Wahlkampf schon wieder an."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bundestagswahlen alle fünf Jahre? Wahlperiode würde sich den Ländern anpassen

Mit einer Verlängerung der Wahlperiode um ein Jahr würde sich die bundesweite Wahl den Landtagswahlen in den Ländern anpassen. In allen Landtagen in Deutschland gilt die Wahlperiode von fünf Jahren. Mit einer Ausnahme: Die Bremische Bürgerschaft wird alle vier Jahre gewählt.

Auch die Europawahl wird alle fünf Jahre abgehalten. In anderen Staaten ist die Ausgangslage unterschiedlich. Der US-Präsident wird beispielsweise alle vier Jahre gewählt, genau wie der deutsche Bundestag, in dessen Zuge auch ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin ins Amt kommt.

Kann die Wahlperiode der Bundestagswahl verlängert werden?

Nach Artikel 79 des Grundgesetzes wäre eine Verlängerung der Wahlperiode zulässig. Für eine solche braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Allein die Stimmen der Ampel-Regierung würden daher aktuell nicht für eine Gesetzesänderung reichen.

Einen Antrag auf eine Verlängerung der Wahlperiode gibt es derzeit nicht. Im Herbst 2025 soll in Deutschland der 21. Bundestag gewählt werden.