Wann ist Landtagswahl 2022 in NRW? Termin und Öffnungszeiten der Wahllokale

Wann ist die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen? Hier erfahren Sie den Termin der NRW-Wahl 2022 und die Öffnungszeiten der Wahllokale.

Im Mai wird zum 18. Mal der Landtag in Nordrhein-Westfalen gewählt. Aktuell regiert eine Koalition aus CDU und FDP mit dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der das Amt im Oktober von Armin Laschet übernommen hatte. Nun entscheiden die Wähler, ob die CDU stärkste Kraft bleibt oder von einer anderen Partei abgelöst wird.

Wann ist die NRW-Wahl 2022? Hier erfahren Sie nicht nur das Datum und die Öffnungszeiten der Wahllokale, sondern auch, was die Termine der bisherigen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen waren.

Termin: Wann ist die NRW-Wahl 2022?

Der Termin der Landtagswahl in NRW ist der Sonntag, 15. Mai 2022. Das Datum wurde im Mai 2021 von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul bekanntgegeben.

Es ist vorgeschrieben, dass der Termin für die NRW-Wahl im letzten Vierteljahr der auslaufenden Wahlperiode stattfinden muss. Die Landesregierung hat sich für den 15. Mai entschieden, weil er nicht in einer typischen Urlaubszeit wie zum Beispiel den Osterferien liegt.

Allgemein soll sichergestellt werden, das möglichst viele Menschen an der Landtagswahl teilnehmen und ihre Stimmen abgeben können. Das ist auch der Grund dafür, warum Wahlen in Deutschland an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden.

NRW-Wahl 2022: Öffnungszeiten der Wahllokale

Wann haben die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen geöffnet? Die Öffnungszeiten sind die üblichen für Wahlen in Deutschland: 8 bis 18 Uhr.

In diesem Zeitraum können die Menschen ihre Stimmen direkt in den Wahllokalen abgeben. Es steht aber auch allen Wahlberechtigten frei, vorher schon die Briefwahl zu nutzen. Alle Stimmen werden erst nach dem Schließen der Wahllokale ausgezählt.

Wie oft ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen?

Der Landtag in Nordrhein-Westfalen wird seit 1970 alle fünf Jahre gewählt, davor fanden die Wahlen alle vier Jahre statt. Zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der ersten Landtagswahl hatte die britische Besatzungsmacht ein Parlament eingesetzt.

Das waren die bisherigen Termine für die Landtagswahlen in NRW:

NRW-Wahl 1947: 20. April 1947

NRW-Wahl 1950: 18. Juni 1950

NRW-Wahl 1954: 27. Juni 1954

NRW-Wahl 1958: 6. Juli 1958

NRW-Wahl 1962: 8. Juli 1962

NRW-Wahl 1966: 10. Juli 1966

NRW-Wahl 1970: 14. Juni 1970

NRW-Wahl 1975: 4. Mai 1975

NRW-Wahl 1980: 11. Mai 1980

NRW-Wahl 1985: 12. Mai 1985

NRW-Wahl 1990: 13. Mai 1990

NRW-Wahl 1995: 14. Mai 1995

NRW-Wahl 2000: 14. Mai 2000

NRW-Wahl 2005: 22. Mai 2005

NRW-Wahl 2010: 9. Mai 2010

NRW-Wahl 2012: 13. Mai 2012

NRW-Wahl 2017: 14. Mai 2017

2012 fanden nach nur zwei Jahren vorgezogene Wahlen statt. SPD und Grüne hatten zuvor eine Minderheitsregierung mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gebildet. Der Ausgangspunkt für die Neuwahl: Am 14. März 2012 war der Haushalt bei der Abstimmung im Landtag gescheitert. In der Folge löste sich der Landtag auf.

Die SPD wurde 2012 klar stärkste Kraft und bildete erneut zusammen mit den Grünen eine Regierung. Bei der nächsten NRW-Wahl fünf Jahre später wurde die Regierung von einer Koalition aus CDU und FDP abgelöst. (sge)