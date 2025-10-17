Warkens Hütchenspielertrick mit Klinikmilliarden: So absurd ist die Schuldenpolitik der Koalition

Die Summe macht gerade einmal vier Promille des Bundeshaushalts aus. Und dennoch muss die CDU-Gesundheitsministerin ein absurdes Hütchenspiel an Finanzschiebereien aufführen, um ein zwei Milliarden Euro großes Loch der Krankenkassen zu schließen. Verlierer der Aktion sind nicht nur die Patienten und die Krankenhäuser, die plötzlich wieder tief in der Finanzkrise stecken. Auch die politische Glaubwürdigkeit der Union, die einst verbissen die Schuldenbremse verteidigte, leidet massiv.

Die Klinken litten bereits unter der Finanzpolitik der Ampel

Von vorn: Die Kliniken bekamen unter der Ampel kaum einen Ausgleich für gigantische Mehrkosten der Inflation, da Vergütungen nicht angepasst wurden. Viele kirchliche Kliniken gingen pleite. Bei den öffentlichen Häusern lief ein Schuldenberg auf, den Städte und Kreise kaum noch schultern können. Die neue Koalition versprach vier Milliarden Euro. Absurderweise wurde der Ausgleich für längst ausgegebenes Geld aus dem Sondervermögen für Infrastruktur genommen, das eigentlich Investitionen finanzieren soll.

Nun müssen die klammen Kliniken 2026 auf 1,8 Milliarden Euro verzichten. Wer das Hütchenspiel aufmerksam verfolgt, sieht, wie mit den teuren Schulden kurzfristige Finanzlöcher in der Sozialversicherung gestopft werden. Unseriöser geht Haushaltspolitik kaum.