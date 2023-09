Am bundesweiten Warntag probt Deutschland für den Ernstfall

Beim deutschlandweiten Warntag wird getestet, wie die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt werden kann. Dabei sind vor allem Sirenen und Handys von Bedeutung.

Ob durch eine Sirene oder über das eigene Smartphone: Im besten Fall sollte am Donnerstag um 11 Uhr bei jedem und jeder die Alarmglocken schrillen. Denn dann wird wieder für den Katastrophenfall geprobt, wie jedes Jahr. Doch wie gut ist Deutschland vorbereitet? Und was können Bürgerinnen und Bürger tun, um möglichst sicher gewarnt zu werden? Ein Überblick.

Viele Menschen werden den Alarm über ihr Smartphone hören. Die bekannteste App ist die amtliche Warn-App des Bundes NINA, kurz für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Das kostenlose Programm informiert per Textnachricht etwa über Großbrände oder Gefahrstoffausbreitungen. Auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes werden von NINA weitergegeben.

Nutzerinnen und Nutzer müssen in den Einstellungen der App Landkreise und Gemeinden auswählen, für die sie Warnungen erhalten möchten. Ist kein Ort ausgewählt, gibt es keine Warnung. Außerdem muss der App dauerhafter Zugriff auf den eigenen Standort gewährt werden. So nutzten 2022 14,2 Millionen Menschen NINA, 1,2 Millionen erhielten beim vergangenen bundesweiten Warntag jedoch keine Warnung, da sie ihren Standort nicht aktiviert oder keinen Ort angegeben hatten. Auch ohne App sollten Bürgerinnen und Bürger im besten Fall über öffentliche Sirenen alarmiert werden.

Deutsche Kommunen können freiwillig am bundesweiten Warntag teilnehmen

Doch nicht in allen Orten wird es laut angehen. Die Teilnahme an dem Warntag ist für Gemeinden freiwillig. Die Stadt Augsburg zum Beispiel macht bei dem Probealarm mit. Zum einen, um die Warnsysteme zu testen, und zum anderen, um die Bevölkerung für solche Situationen zu sensibilisieren. Wie Ordnungsreferent Frank Pintsch erklärt, ist die Stadt gut vorbereitet. "Mit mehr als 60 Hochleistungssirenen haben wir ein recht gutes Warnsystem. Im Stadtbereich gibt es dahingehend keine weißen Flecken", sagt Pintsch.

Grundsätzlich hält der Ordnungsreferent ein Warnsystem für wichtig. "Auch in Augsburg kann es passieren, dass es mal Hochwasser, einen Waldbrand oder einen Bombenfund gibt. Eine gute Prävention ist da von Vorteil", sagt Pintsch. Ihm ist auch eine Sensibilisierung für die Arbeit von Einsatzkräften wichtig. Denn immer wieder bekomme er mit, wie Passanten negativ auf Helfer reagieren. "Wer im Notfall hilft, braucht auch entsprechende Unterstützung und Respekt aus der Bevölkerung", findet Pintsch. Den letzten Alarm in Augsburg gab es bei den starken Unwettern, die Königsbrunn und Haunstetten besonders stark trafen. "Für solche Situationen ist die App NINA gut geeignet. Damit erreicht man die Menschen mehrsprachig und speziell auf die betroffene Region bezogen", so Pintsch.

Ein Drittel der Augsburger wird voraussichtlich digital erreicht

Daneben gibt es noch die Anfang 2023 eingeführte Technik Cell Broadcast. Dieser Mobilfunkdienst verschickt Warnnachrichten direkt an Handys und Smartphones, ganz ohne App. Ältere Geräte können diese Nachrichten teilweise nicht empfangen. Bei Geräten ab der iOS-Version 15.6.1/16.1 und der Android Version 11 ist Cell Broadcast voreingestellt. Das System wurde im Nachgang der Flutkatastrophe vom Juli 2021 eingeführt. Die Stadt Augsburg erreicht damit und mit NINA im Notfall etwa 100.000 Menschen, wie Pintsch erklärt. Das entspricht einem Drittel der Anwohnerinnen und Anwohner.

Wie viele Menschen in Bayern dieses Jahr voraussichtlich alarmiert werden, kann das bayerische Innenministerium auf Anfrage nicht beantworten. Das liege an den vielen unterschiedlichen Kanälen, über die Warnungen erfolgen können. Dazu gehören die sogenannten Warnmultiplikatoren wie Rundfunksender und App-Server. Diese verschicken die Probewarnung dann an weitere Medien wie Fernseher, Radios oder Smartphones. Hinzu kommen die Sirenen und Lautsprecherwagen der Kommunen. Bundesweit gibt es rund 38.000 Sirenen.

Eine Mischung aus Warnmitteln soll alle Bevölkerungsgruppen abdecken

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist diese Vielzahl an Warnmitteln wichtig, um möglichst viele Menschen in Deutschland zu erreichen. Die einzelnen Mittel ergänzen sich, wie eine Sprecherin des Bundesamtes mitteilt. "So kann eine Sirene eine Warnung zwar lautstark verbreiten, jedoch sind nur einzelne Signalfolgen möglich. Der Informationsgehalt einer Meldung in einer Warn-App oder im Radio ist dagegen deutlich höher", erklärt sie. Dies sei besonders wichtig, um den Menschen in Gefahrensituationen erste Handlungsempfehlungen zu geben.

Wie das bayerische Innenministerium mitteilt, werde das Sirenen-Netzwerk in den Bundesländern kontinuierlich ausgebaut. Aber: "Die im Bundeshaushalt eingestellten Mittel in Höhe von 5,5 Millionen Euro deutschlandweit und möglicherweise weiteren 25 Millionen Euro in den Jahren 2024 bis 2026 lassen einen spürbaren und nachhaltigen Ausbau der Sirenen-Infrastruktur allerdings nicht erwarten", so eine Sprecherin des Innenministeriums.