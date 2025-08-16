„Mit dem Zustand der Bahn sind wir unzufrieden“: Deshalb musste Bahnchef Lutz gehen

Warum musste Richard Lutz als Bahnchef trotz seines Sanierungsprogramms letztlich gehen?

ULRICH LANGE: Bundesminister Patrick Schnieder hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit deutlich gemacht, dass es ihm um eine insbesondere auch konzeptionelle Neuaufstellung der DB geht, so wie wir es im Koalitionsvertrag festgehalten haben - das heißt eine neue Struktur und eine neue Eigentümerstrategie. Das Sanierungskonzept von Richard Lutz ist eine eigene interne Strategie des Unternehmens und nicht der Bundesregierung. Mit dem Zustand der Bahn sind die Bevölkerung und wir gleichermaßen unzufrieden.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange ist Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Foto: Berthold Veh

Was muss der Nachfolger an Qualifikationen mitbringen?

LANGE: Wir brauchen als Vorstandsvorsitzenden einen Macher mit echten Managerqualitäten, der den komplexen Herausforderungen bei der DB gewachsen ist. Er oder sie muss den grundlegenden Neuanfang mit Elan, Mut und Ausdauer anpacken wollen. Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon. Unser Ziel ist in erster Linie eine Bahn, die den Kunden wieder die Leistung liefert, die sie erwarten und bezahlen. Auch müssen die vielen engagierten Bahn-Mitarbeiter bei dem Prozess mitgenommen werden. Sie sollen wieder stolz sein können, bei der DB zu arbeiten. Das sind nur einige der zahlreichen und vielfältigen Aufgaben.

Wie wollen Sie den Zustand der Bahn verbessern?

LANGE: Eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Kunden wieder zufrieden in pünktliche und zuverlässige Züge einsteigen werden, ist die Sanierung der maroden Infrastruktur. Ohne gute Schienen ist kein guter Zugverkehr möglich. Klar ist, dass das seine Zeit dauern wird. Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Sanierung. Das erfordert Geduld auf beiden Seiten: den Kunden und dem Unternehmen. Aber sehen wir es positiv: jedes einzelne Projekt bringt uns in der Zuverlässigkeit des Systems Schiene ein Stück voran. Wir wollen aber auch, dass die Bahnkunden zeitnah Verbesserungen spüren. Da sehen wir durchaus einige Stellschrauben, an denen man hier drehen kann.

Zur Person: Ulrich Lange wurde am 6. Juni 1969 in Meran/Südtirol geboren und wuchs in Nördlingen (Bayern) auf. 1992 trat er dort der Jungen Union bei. Der studierte Jurist und Rechtsanwalt ist seit 2009 Mitglied des Bundestages und war dort unter anderem von 2021 bis 2025 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zuständig für die Bereiche Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Im Mai stieg er zum parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr auf. Lange ist verheiratet und hat zwei Kinder.