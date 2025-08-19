Früher Trümmer-Truppe, jetzt konstante Größe: Vor allem die SPD macht die Linke stark

Wer im November 2023 auf ihrem Augsburger Parteitag die Linke beobachtete, sah eine ziemliche Trümmer-Truppe. Kurz zuvor hatte Sahra Wagenkecht die Partei verlassen, jenes bescheiden nach ihr selbst benannte Bündnis gegründet und die Zukunft erschien sich grau in grau in der Bedeutungslosigkeit zu verlieren. Knapp zwei Jahre und eine Bundestagswahl später hält die Linke in den Umfragen nicht nur ihr Wahlergebnis von knapp neun Prozent, sondern liegt ziemlich konstant darüber. Das Hoch trägt den Namen Heidi (Reichinnek), die vor allem bei jüngeren Wählerinnen und Wählern höhere Vertrauenswerte als Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekommt. Die Linke ist zurück, Wagenknecht ziemlich weg und die Partei, die sie so siegessicher verließ, ist wieder ein politischer Faktor.

Und damit zur SPD und zur Union, vor allem aber zur SPD, die sich als Juniorpartner der nicht nur zuweilen ampelesk anmutenden schwarz-roten Koalition berappeln muss, sondern seither das historisch schlechte Wahlergebnis von 16,4 Prozent in den Umfragen noch unterbietet. Die einstige Arbeiterpartei wird schon lange nicht mehr als solche wahrgenommen. Die zwischenzeitlich sehr plausibel anmutende These, nach der die Partei sich durch ihre politischen Erfolge und den wachsenden Wohlstand im Land um die eigene Klientel gesiegt habe, stimmt nicht mehr. Dafür ist der Reichtum in Deutschland viel zu ungleich verteilt. An den bröselnden Rändern der einstigen Mitte (links, vor allem aber rechts) glauben dafür inzwischen zu wenig an das Aufstiegsversprechen oder gar die Aussicht auf ein Eigenheim ohne Erbe. Und dafür ist die SPD – Bürgergelddebatte hin oder her – noch immer viel zu wenig dort unterwegs, „wo´s laut ist“ und „wo´s brodelt“. Da, wo es „manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt“, wie der sozialdemokratisch unvollendet gebliebene Ex-Parteichef Sigmar Gabriel schon 2009 in seiner Antrittsrede sagte. Als Partei für Solidarität und soziale Gerechtigkeit werden die Genossen offenbar von immer weniger Wählern wahrgenommen. Dafür steht glaubwürdiger die Linke.

Friedrich Merz als „Geburtshelfer der neuen Linken“?

Die hat sich diesen Status – inspiriert von kommunistischen Wahlerfolgen in Österreich – nicht nur durch praktische Lebenshilfe wie den Heizkostencheck und viral gehende Tiktok-Videos erarbeitet, sondern sie bedient das wachsende Ungerechtigkeitsgefühl in diesem Land besser. Den Immobilien- und Mietmarkt hat auch die SPD in all ihren Regierungsjahren nicht in den Griff bekommen, den sozialen Wohnungsbau nicht entscheidend vorangebracht. Und eine Neuauflage der nur ausgesetzten Vermögenssteuer (die es unter Helmut Kohl noch gab) haben die Sozialdemokraten seither auch nicht zustande gebracht. Egal, ob man dieses Ausgleichsinstrument für sinnvoll hält oder nicht, unter einem Kanzler Merz wird es sie sicher nicht geben.

Der hat durch die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD kurz vor der Bundestagswahl der Linken erst den Kickstart ermöglicht. Forsa-Chef Manfred Güllner hat den Kanzler jüngst gar zum „Geburtshelfer der neuen Linken“ befördert. Darauf hätte der CDU-Chef sicher gerne verzichtet. Genauso wie auf die Vertrauenserosion in seiner Regierung. Deren gerupftes Erscheinungsbild stärkt die politischen Ränder. Hinzu kommt, dass der zerlöcherte Unvereinbarkeitsbeschluss der Union durch die Macht des Faktischen schadet – und der Linken zunehmend nützt. Die ist durch (nicht zuletzt außenpolitisch) höchst fragwürdige Positionen zwar weit von der Regierungsfähigkeit entfernt – aber mächtig wie lange nicht.