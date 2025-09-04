Der Papst und das Motorrad: Lieber Gott, segne flott!

Wir hatten es diese Woche ja schon mal davon, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Also dem ganz in der Höhe ohnehin, auch aber dem Kemptener Pfarrer Helmut Doll. Denn dessen Schnellgebet hat sich offenbar bis nach Rom rumgesprochen.

„Lieber Gott, segne flott!“ – Wir wissen nicht, ob Leo XIV., auch ziemlich weit oben, diese Worte sprach, als er ein papamobil-weißes BMW-R18-Motorrad von den „Jesus-Bikern“ zur Generalaudienz vorgefahren bekam. Es wäre aber ziemlich passend gewesen. Vatican News berichtet von diesem ungewöhnlichen „Peace-Ride“.

Urbi et orbi et Autoindustrie

Dass Priester dies und das – und übrigens ohnehin auch Motorräder – segnen, ist nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: Rosenkränze, Feuerwehr-Autos, Gebäude aller Art. Tiere ohnehin, was der Heilige Franz von Assisi – noch ein bisschen weiter oben – von seiner Wolke mit Wohlwollen registriert. Und natürlich gibt es zur Weihnacht, zu Ostern und nach der Wahl eines neuen Pontifex „urbi et orbi“, was – wenn man so weltlich will – einer Generalversicherung gleichkommt. Der Stadt und dem Erdkreis. Mehr geht echt nicht. Und man möge uns diesen (und den folgenden) profanen Scherz nachsehen.

Wir wissen nicht, ob der päpstliche Segen vom flotten Motorrad, auf die Bayerischen Motorenwerke übergeht und am Ende der ganzen deutschen Mobilitätsindustrie zum Wohle gegen Absatzschwierigkeiten in China gereicht. Fest steht aber, dass die (auch noch signierte) Maschine im Olympiapark ausgestellt und dann für einen guten Zweck bei Sotheby´s versteigert werden soll.

Auch das ist ja ein Segen. Und ob man nun dran glaubt, oder nicht, so a bissl a Hilfe von wo auch immer können dieser Tage die allermeisten gut gebrauchen. So sei es.