Der kleinste gemeinsame Nenner reicht nicht mehr – Deutschland muss reformiert werden

Nun also der Führerschein. Weil die Autoindustrie in der Krise steckt und allein in diesem Jahr schon mehr als 50.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden, hat der bayerische Ministerpräsident jüngst einen Zehn-Punkte-Plan präsentiert, wie der Staat der Branche helfen kann.

Nun ist gegen die Idee eines günstigeren Führerscheins nichts zu sagen. Markus Söder zeigt so, dass er schon mitbekommt, was junge Menschen umtreibt, und auch seine anderen Vorschläge sind nicht alle verfehlt. Was aber auffällt, ist die Diskrepanz: Die Autoindustrie steht im Zentrum des Tsunamis, der die deutsche Wirtschaft erfasst hat. Energie ist wegen Putins Überfall auf die Ukraine sehr teurer, der freie Welthandel immer weniger frei und China, das Land, mit dessen Milliardenmarkt sich Deutschland bislang noch aus jeder Krise exportierte, baut seine Elektroautos nun selbst. Daran wird auch ein billiger Führerschein nichts ändern.

Reformen sind viel zu zaghaft und zurückhaltend

Es ist diese Diskrepanz zwischen den gewaltigen Problemen, vor denen das Land steht, und dem, was die Politik derzeit als Lösung anbietet, der zum Vertrauensverlust vieler Menschen in die Parteien der Mitte führt. Während die einen, die AfD, nichts anderes verspricht als die Rückkehr in die gute alte Zeit (die nicht wieder kommt), kommen Politiker der demokratischen Mitte nicht umhin, den Menschen Veränderungsbereitschaft abzuverlangen. Wohl auch im Angesicht der erschreckenden Umfragewerte der AfD (die rechtsextreme Partei könnte am Sonntag in NRW zudem in großer Zahl in Kommunalparlamente im einst tiefroten Ruhrgebiet einziehen) tun sie das allerdings viel zu zaghaft und zu zurückhaltend. Söders Führerschein ist da nur ein Sinnbild. Merz, Klingbeil, Pistorius – sie alle machen es nicht anders.

Beispiel Wehrpflicht. Putin testet die Verteidigungsfähigkeit der Nato offen aus. Die Drohnen, die er über die Ostgrenze Polens schickte, kamen nicht aus heiterem Himmel, und dass Donald Trump sie mit einem Schulterzucken abtut, kann auch nicht verwundern. 2029, so sagen es viele Experten, wird Russland in der Lage sein, Nato-Staaten anzugreifen. An der neuralgischen Stelle, der engen Landverbindung der baltischen Staaten zum Rest Europas, sollen schon heute Soldaten der Bundeswehr für Abschreckung sorgen.

Von einer „Fragebogen“-Armee wird Putin sich nicht schrecken lassn

Deutschland muss schleunigst kriegstüchtig werden, sagt Verteidigungsminister Pistorius. Was das genau bedeutet, haben seine Militärs errechnet: Bis 2035 brauchen die Landstreitkräfte 100.000 zusätzliche Soldaten. Pistorius hingegen will erstmal schauen, wie viele junge Männer sich freiwillig zum Dienst in der Armee durchringen können. Als Anreiz gibt es übrigens – einen Zuschuss, Sie ahnen es, für den Führerschein. Hier hat Markus Söder recht – von einer „Fragebogenarmee“ wird Putin sich nicht abschrecken lassen.

Auch bei der ausufernden Debatte über die Sozialstaatsreformen, über die stetig wachsenden Lohnnebenkosten und die Zukunft der Rente, erwartet die Bürgerinnen und Bürger kein großer Wurf. Nach allem, was man hört, liefert die sogenannte GroKo auch hier bestenfalls den kleinsten gemeinsamen Nenner: ein bisschen mehr Beiträge hier, eine höhere Bemessungsgrenze da. Dabei ist doch längst klar, dass wir alle länger arbeiten müssen, wenn wir nicht wollen, dass immer weniger Junge immer mehr abgeben müssen, um die Rente der steigenden Zahl der Älteren zu finanzieren.

Die ritualisierten Debatten müssen ein Ende haben

Deutschlands Wirtschaft droht nun schon im dritten Jahr in Folge zu schrumpfen. Die schillernden neuen Autos, die BMW, Mercedes und Audi diese Woche in München präsentierten, werden nicht reichen, um eine Wende einzuleiten. Deutschland braucht echte Reformen, auch wenn sie wehtun, das Land braucht eine zielführende Debatte darüber, was wirklich nötig ist und nicht ritualisierte Debatten („Steuererhöhungen für Reiche“, „Bullshit“) zwischen Union und SPD. Solange Kanzler Merz und seine Regierung davor zurückschrecken, wächst die AfD weiter.