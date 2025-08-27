Warum die AfD weiter so hohe Zustimmungswerte hat

Friedrich Merz war schon 2018, als er zum ersten Mal Bundesvorsitzender der CDU werden wollte, überzeugt: „Wir können wieder bis zu 40 Prozent erzielen und die AfD halbieren. Das geht! Aber wir selbst müssen dafür die Voraussetzungen schaffen.“ Das postete er damals auf X. 2025 ist Merz schon ein paar Jahre CDU-Chef und seit ein paar Monaten ist er auch Bundeskanzler. Aber die AfD liegt in den Umfragen teilweise gut fünf Prozent über ihrem Bundestagswahlergebnis von 20,8 Prozent. Und je nach Institut überholt die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei sogar die von Merz geführte Union.

Wie kann das sein? Versucht Merz doch vor allem auf dem Feld der Asyl- und Migrationspolitik, Wähler der extremen Rechten zurückzugewinnen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt eine verschärfte Asylpolitik um, die Zahl der Zurückweisungen an den Grenzen steigt: Von Mai bis zum Beginn dieser Woche waren es laut Bundesinnenministerium rund 11.900, eine Steigerung um 31 Prozent. Zwar lag den weiteren Angaben zufolge die Zahl der sogenannten Asylerstanträge von Januar bis Juli 2025, also auch schon vor der Bundestagswahl, etwa 50 Prozent unter der des Vorjahreszeitraums. Aber Schwarz-Rot hat auch den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für zwei Jahre ausgesetzt und weitere Maßnahmen verabschiedet, um das „irreguläre Migrationsgeschehen in Deutschland zu ordnen“, wie es heißt.

Und am Ende bevorzugen die Wähler das extrem rechte Original?

Jetzt schieben Bundespolizisten Überstunde um Überstunde, um den gefühlten oder tatsächlichen Kontrollverlust der Deutschen zu verringern, aber nicht die Union, sondern die AfD profitiert. Bestätigt sich gerade einmal mehr, dass Wählerinnen und Wähler am Ende lieber das extrem rechte Original wählen? Zumal die Union – höchst umstritten – im Bundestagswahlkampf sogar mit der AfD gestimmt hatte, um strengere Regeln gegen Asylsuchende durchzusetzen?

Abwarten, meint Peter Neumann, Extremismus-Experte vom King´s College in London und CDU-Mitglied. Er sagt: „Die Forschung zeigt ziemlich gut, dass es keinen Sinn macht, rechte Rhetorik zu plagiieren, dann aber trotzdem nichts zu tun. Insofern ist das, was der Bundesinnenminister jetzt macht, sinnvoll.“ Dass sich das auch auszahle, zeigte am besten das dänische Beispiel, wo eine sozialdemokratische Regierung seit 2019 eine rigorose Politik umsetzt, um die irreguläre Migration zu bekämpfen. „Da lagen die Rechtspopulisten vor zehn Jahren bei 20 Prozent, heute sind es vier Prozent.“ Dobrindt, ist Neumann überzeugt, habe einen Anfang gemacht. „Und wenn sich der Trend verstetigt, wenn die Zahlen tatsächlich so niedrig bleiben, dann wird das mittelfristig auch in Deutschland einen Effekt haben.“

Peter Neumann vom Londoner King´s College ist Extremismus-Experte. Er hält Dobrindts Kurs für richtig und rät zur Geduld. Foto: Daniel Vogl, dpa

Aber noch steigen die AfD-Werte ja. Neumann benennt hierfür die Wirtschaftskrise als Grund, die mangelnde wirtschaftliche Dynamik in den liberalen Demokratien. „Das sind Systeme, die Geld brauchen, das man verteilen kann. Die Leute erwarten vom System, dass die eigenen Kinder es darin einmal besser haben. Das haben sie aber nicht. Vielmehr beobachten sie einen schleichenden Niedergang.“

Forsa-Chef Güllner: Den Leuten missfällt an Merz das „Großsprecherische“

Dass Merz zum Zweck eines höheren CDU-Wahlergebnisses besser seinen Wirtschaftswahlkampf fortgesetzt und nach dem Anschlag von Aschaffenburg nicht auf das Thema Migration gesetzt hätte, sagt Meinungsforscher Manfred Güllner schon länger. Der Chef des Forsa-Instituts ist SPD-Mitglied und kommentiert auf Basis seiner Erhebungen regelmäßig und deutlich das Regierungshandeln. Sein Institut misst mit 26 Prozent gerade die höchsten AfD-Werte. Der Demoskop meint: „Selbst, wenn alle Grenzen dicht wären, wenn niemand mehr reinkäme, würden die AfD-Werte nicht abnehmen.“ Das Migrationsthema sei lediglich eine für die AfD willkommene Projektionsfläche.

Manfred Güllner, Geschäftsführer des Forsa-Instituts, kritisiert die neue Bundesregierung hart: Die möge sich endlich zusammenraufen. Foto: Christoph Soeder, dpa

„Der Hauptgrund für die Leute aber ist die Unzufriedenheit mit der Regierung. Diese, vor allem Kanzler Merz, hat den Leuten versprochen, dass sich bis zum Sommer spürbar etwas verbessert. Das spüren die im Alltag aber nicht.“ Deshalb missfalle den Wählern dieses „Großsprecherische“ des Kanzlers. Sei es außenpolitisch oder innenpolitisch. „Die Leute glauben nicht, dass bald Frieden in der Ukraine ist, sie haben Angst, dass der Konflikt sich ausweitet.“ Es sei zwar gut, dass Deutschland unter Merz Führung international wahrgenommen werde, aber das reiche nicht. Wenn jetzt der „Herbst der Reformen“ ausgerufen werde, glaubten die Leute das nicht.

Güllners Fazit aus den jüngsten Befragungen seines Instituts lautet: „Die Leute haben noch immer nicht das Gefühl, dass sich die Regierung um das kümmert, was die Menschen wirklich besorgt. Wahrgenommen wird: Die kümmern sich eher um ihre Mitglieder und ihre Partei, nicht aber um die Probleme der Wähler.“ Als Beispiel nennt Güllner das Ruhrgebiet, wo bei den Kommunalwahlen in NRW ein regelrechter Rechtsruck im vormals überwiegend sozialdemokratischen Revier droht. Güllner empfiehlt: Der ökonomischen Lage Deutschlands höchste Priorität einräumen. Und: Die Regierung soll sich endlich zusammenraufen. „Dass Streit zur DNA der Demokratie gehört, halte ich für völligen Unfug. Die Leute sind in Wirklichkeit viel konsensorientierter.“

Der Autor und Politikberater Johannes Hillje sagt: Mangelnde Abstimmung der Regierung stört besonders. Foto: Per Jacob Blut

Der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje, der regelmäßig von den Grünen gebucht wird, analysiert die hohen AfD-Werte so: „Es war immer ein Irrglaube, dass eine restriktivere Migrationspolitik allein die AfD dezimieren könnte. Wenn die Regierung einen härteren Kurs in der Migrationspolitik einschlägt, fühlen sich AfD-Wähler zunächst bestätigt und gleichzeitig radikalisiert die AfD ihre Positionen.“ Die AfD lebe von zwei Feindbildern, den Migranten und der Regierung. „Mit der ausgebliebenen Stromsteuersenkung, der verbockten Richterwahl und dem schlechten Koalitionsklima hat diese Regierung schon mehrere Frustmomente ausgelöst.“ Merz sei bei seinen Kursänderungen nachvollziehbare Erklärungen schuldig geblieben. „Da sich viele AfD-Anhänger nach starker Führung sehnen, stört sie die mangelnde Abstimmung in der Koalition in besonderem Maße.“

