Trump und Putin: Gipfeltreffen? Kriegsende? Abwarten!

Nun soll alles wieder einmal ganz schnell gehen. Nachdem der US-Sondergesandte Steve Witkoff aus Russland zurückkehrte, wo er den Kreml-Herrscher Wladimir Putin traf, meldet sich US-Präsident Donald Trump auf Truth Social, spricht von „großen Fortschritten“. Er will nun, bald schon, Putin persönlich treffen. Danach soll es zu einem Dreier-Treffen mit Wolodymyr Selenskyj kommen. Scheinbar geht es, so soll es wirken, von Angesicht zu Angesicht um einen, um den, Friedens-Deal.

Trump ist der mächtigste Mann der Welt. Vermutlich ist er auch der größte Showman der Welt. Vor allen Dingen hat er aber vor seiner Wiederwahl sehr kontinuierlich behauptet, er könne den Ukraine-Krieg binnen eines Tages beenden. Auch das ist nicht gelungen. Und viele weitere Bemühungen, Putin davon zu überzeugen, seinen Truppen den Rückzug zu befehlen und das Töten zu beenden, brachten nichts.

Die Europäer sollten alarmiert sein

Wenn US-Außenminister Marco Rubio nun davon spricht, man habe ein besseres Verständnis dafür, unter welchen Bedingungen Russland bereit wäre, den Krieg zu beenden, und dass man diese mit dem abgleichen müsse, was die Ukrainer und die Europäer bereit wären zu akzeptieren, dann ist sicher größte Skepsis angebracht.

Trump will den Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich loswerden, weil er und seine Administration sich auf den wirklichen Rivalen, auf China, konzentrieren wollen. Trump hat nach seinem Amtsantritt zuerst Putin umschmeichelt, Selenskyj gedemütigt – um dann zuletzt den Druck auf den Kreml zu erhöhen. Wenn sich nun – nach Darstellung von Trumps Sprecherin Karoline Leavitt – die Russen ein Treffen mit Trump wünschten, ist zwar nicht auszuschließen, dass es eine gewisse Bewegung gibt. Vielleicht hat das aber mehr damit zu tun, dass sich zuletzt Berichte verdichteten, dass Russland Fortschritte an der Front erzielt habe – und weniger mit dem Willen Putins zum Frieden.

Natürlich sollte es für die nächste Initiative eine Chance geben. Die Europäer aber, die Trump am Mittwochabend informierte, sollten alarmiert bleiben. Denn sollte es wirklich zu ernsthaften, wie auch immer gearteten Friedensverhandlungen kommen, müssen sie mit am Verhandlungstisch sitzen. Stand jetzt ist davon aber nicht direkt die Rede.

