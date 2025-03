Überraschung: Warum US-Präsident Trump laut Umfragen beliebter denn je ist

Während Donald Trump in Europa und speziell in Deutschland meist kritisch betrachtet wird, erfreut er sich in den USA allem Anschein nach einer für seine Verhältnisse großen Zustimmung: Wirtschaftspolitische Maßnahmen, radikale Reformen im Staatsapparat und sein außenpolitischer Kurs polarisieren – doch in aktuellen Umfragen erreicht der 78-Jährige persönliche Rekordwerte.

Donald Trumps Popularität erreicht in den USA neue Höhen

Laut Umfragen von NBC News sind 47 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner mit Trumps Amtsführung zufrieden – den Angaben zufolge ein persönlicher Bestwert. Bemerkenswert ist die Entwicklung auch im Vergleich zu seinen vorherigen Amtszeiten: Den Angaben zufolge konnte der Republikaner noch nie einen so hohen Zuspruch in der Bevölkerung verzeichnen.

Gleichzeitig haben die Demokraten ein historisches Tief erreicht: Nur noch 29 Prozent der Amerikaner fühlen sich von der Partei, der auch die Ex-Präsidenten Joe Biden und Barack Obama angehören, abgeholt.

US-Umfragen: Demokraten nach Trump-Wiederwahl in der Krise

Ein großes Problem der Demokraten scheint das Führungs- und Identitätsvakuum: Laut einer CNN-Umfrage konnte etwa ein Drittel der Befragten keinen Demokraten nennen, den es für einen geeigneten Präsidentschaftskandidaten hielt.

Die „populärste“ Politikerin der Partei ist aktuell Alexandria Ocasio-Cortez (35) mit gerade einmal zehn Prozent Zustimmung, gefolgt von der bei der US-Wahl unterlegenen Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris mit neun Prozent.

Hinzu kommt laut CNN ein parteiinternes Zerwürfnis: Nachdem der demokratische Senator Chuck Schumer (74) eine parteiübergreifende Einigung mit den Republikanern für ein Haushaltsgesetz anstrebt, ist der linke Parteiflügel empört.

Politik von Donald Trump: Wirtschaft, Migration und Außenpolitik

Trotz gewachsener Beliebtheit wird der Kurs von US-Präsident Donald Trump von vielen kritisch gesehen. So erzeugt dessen Wirtschaftspolitik offenbar eher Unmut als Zustimmung – 54 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sind in diesem Bereich unzufrieden. Besser sieht es hingegen bei der Migrationspolitik aus: 56 Prozent der Wähler unterstützen den Kurs. Hier geht es laut der Deutschen Welle insbesondere um vorbestrafte Zuwanderer und Personen mit gefälschter Aufenthaltserlaubnis.

Auf seinen Social-Media-Kanälen unterhält Trump seine Anhänger derweil mit patriotisch inszenierten Videoclips.

Ein weiteres kontroverses Thema ist die Verschlankung des Regierungsapparats. 47 Prozent der Amerikaner begrüßen die radikale Umstrukturierung der US-Behörden. Auch die außenpolitischen Entscheidungen spalten die Bevölkerung: Während 41 Prozent Trumps Vorgehen in Bezug auf die NATO und den Ukraine-Krieg befürworten, stehen 40 Prozent dem kritisch gegenüber. Derweil könnte es bei dieser Frage in dieser Woche eine entscheidende Wende geben, da Trump am Dienstag mit Putin sprechen will.