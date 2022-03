Wie der russische Staat die Zeichen "Z" und "V" als Kriegspropaganda nutzt

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine tauchen immer wieder die Buchstaben "Z" und "V" auf. Sie könnten zwei verschiedene Bedeutungen haben: eine militärische, eine propagandistische.

Ein Buchstabe auf russischen Militärfahrzeugen, in Behörden, zuletzt sogar auf dem Trikot eines russischen Sportlers stiftet Verwirrung: "Z". Schon vor dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine war er wiederholt auf Militärgerät aufgefallen. Der Turner Iwan Kuliak trug ihn beim Weltcup in Doha bei der Siegerehrung. Zunächst wurde laut angenommen, dass das Zeichen für einen Militärbezirk Russlands stehen könnte, wie der Spiegel berichtet.

Buchstaben "V" und "Z" dienen als russische Propaganda im Krieg gegen die Ukraine

Auch die Buchstaben "X" und "V" waren gesichtet worden und mit der Herkunft und militärischen Zugehörigkeit der Einheiten in Verbindung gebracht worden. Nach einer Zeit des Schweigens äußerte sich das russische Verteidigungsministerium mit einem Beitrag auf Instagram.

Der Buchstabe "Z" steht dem Bericht zufolge für "Za pobedu“ ("Für den Sieg“), "V" für "Sila v pravde“ ("In der Wahrheit liegt die Kraft“) und "Zadacha budet vypolnena“ ("Die Aufgabe wird erfüllt“). Das Zitat "In der Wahrheit liegt die Kraft“ geht demnach zurück auf den russischen Kultfilm "Brat 2" ("Der Bruder 2"). Teilweise bringt die Staatspropaganda die Buchstaben in Verbindung mit den Wörtern "Demilitarisierung" und "Entnazifizierung" – Putins angebliche Rechtfertigung für den Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Staatssender Russia Today – der in der EU mittlerweile nicht mehr senden darf – verkauft T-Shirts mit einem "Z“-Aufdruck.

Militärexperte geht von militärischer Bedeutung der Buchstaben "V" und "Z" aus

Der Militärexperte Thomas Wiegold hingegen geht davon aus, dass die Buchstaben durchaus eine militärische Bedeutung haben – gegebenenfalls neben der politischen Instrumentalisierung. Es gebe die Erklärung, "dass damit Gefechtsfahrzeuge markiert werden, um ihre Zugehörigkeit zu zeigen", sagte er dem WDR. Das sei in der Region wichtig, weil die Ukraine oft dieselben Fahrzeuge hätte wie Russland – nämlich solche aus der ehemaligen Sowjetunion. So lasse sich ein gegenseitiger Beschuss eigener Truppen verhindern. Wiegold vermutet, dass "Z" für Zapad ("Westen") und "V" für Vostok ("Osten") steht.

