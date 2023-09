Bayern

Was der Gastronomie nach dem Regen-Sommer Hoffnung macht

Der Biergarten des Berghofs in Göggingen: Für die Außengastronomie brechen die letzten wirklich lukrativen Tage an.

Plus Die erste Hochsaison für viele Wirtinnen und Wirte nach der Pandemie endet bald. Die Bilanz ist gemischt – doch vor allem der Nachwuchs sendet gute Zeichen.

Noch einmal scheint die Sonne, tragen Menschen T-Shirts und sind die Biergärten in Schwaben gut gefüllt. In dieser Woche gehen mit den Schulferien langsam die letzten echten Sommertage in Bayern zu Ende. Dass es überhaupt nochmal einen echten Spätsommer gibt, freut die Wirtinnen und Wirte in der Region. Denn lange Zeit ließ das Ferienwetter sie hängen – und war damit nicht das einzige Problem für die Branche.

"Das Wetter hat den Ferienbeginn ziemlich verhagelt", sagt Thomas Geppert, der Pressesprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Bayern. Hinzu kommt, dass im Jahr 2023 ein Trend der Vorjahre zum Leidwesen der Branche nun geendet ist. "Der 'Urlaub daheim' ist wieder vorbei", sagt Geppert. Anders als in den Pandemiejahren fahren viele Gäste demnach wieder weiter weg. Trotz einiger Touristinnen und Touristen aus dem Ausland seien die Gästezahlen daher niedriger als zum gleichen Zeitpunkt 2022 gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

