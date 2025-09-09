Wie geschwächt ist Macron?

Wie geht es nach dem Sturz von Premierminister François Bayrou weiter?

Präsident Emmanuel Macron hat zwei mögliche Optionen: eine Auflösung der Nationalversammlung mit darauffolgenden Neuwahlen oder eine Nominierung eines Nachfolgers von Bayrou. Macron hat sich mit der Ankündigung des Élysée-Palastes noch am Montagabend, „rasch in den nächsten Tagen“ einen neuen Premierminister zu ernennen, für die zweite entschieden. Doch es handelt sich um eine schwierige Mission: Da sein Lager über keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung verfügt, braucht er eine Persönlichkeit, die sowohl von seiner Partei und deren Bündnispartnern, als auch von den konservativen Republikanern gestützt würde und den zugleich die Sozialisten nicht ablehnen, so dass diese die künftige Regierung zumindest dulden.

Wer hat die besten Chancen, Nachfolger zu werden?

Ein Name taucht seit Jahren bei den Diskussionen um den nächsten französischen Premierminister immer wieder auf: jener von Verteidigungsminister Sébastien Lecornu. Der 39-Jährige ist ein enger Vertrauter Macrons und gehörte seit 2017 durchgehend den wechselnden französischen Kabinetten an. Doch er war früher Parteimitglied der konservativen Republikaner, ebenso wie Justizminister Gérald Darmanin, der als innenpolitischer Hardliner und deshalb kaum akzeptabel für die Sozialisten gilt. Als Frau im Rennen ist auch die republikanische Arbeits- und Gesundheitsministerin Catherine Vautrin. Sie sollte den Posten bereits 2022 erhalten, doch aufgrund ihres früheren Engagements gegen die Homo-Ehe sah der Präsident von ihrer Ernennung ab. Eine Option könnte der Noch-Wirtschaftsminister Éric Lombard sein, der eher den Sozialisten nahesteht und Bayrous Budgetentwurf ausgearbeitet hat – er stünde daher nicht für einen Neuanfang. Zuletzt kam auch die Präsidentin der Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, ins Spiel. Sie ist eine Quereinsteigerin in die Politik und bewarb sich für ihren Posten einst gegen den ausdrücklichen Willen des Präsidenten. Durchsetzungskraft hat sie damit bewiesen.

Welchen Handlungsspielraum wird ein neuer Premier haben?

Dieser bleibt sehr gering und dass ein ehrgeiziges Reformprogramm aufgelegt werden kann, ist nicht zu erwarten. Die Oppositionsparteien haben kein gesteigertes Interesse, dem bei vielen Wählern unpopulären Macron entgegenzukommen, denn sie positionieren sich schon für die Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr. Auch die Präsidentschaftswahlen 2027, bei denen Macron laut Verfassung nicht ein drittes Mal in Folge antreten kann, weil er bereits zwei Mandate in Folge absolviert hat, werfen längst ihre Schatten voraus. Besonders groß ist der Druck, der vom rechtsextremen Rassemblement National, der stärksten Einzelfraktion in der Nationalversammlung, ausgeht. Die Partei arbeitet weiter auf deren Auflösung hin, für die sich in einer Umfrage 61 Prozent der Menschen in Frankreich aussprechen. Viele wünschen sich eine Erneuerung und eine Abstrafung des Präsidenten.

Wie geschwächt ist Macron international und innenpolitisch?

Die aktuelle Krise fällt auf ihn zurück. Zwar spielt der französische Präsident in der Außenpolitik weiterhin international eine federführende Rolle, besonders innerhalb der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine. Doch das Zerbrechen seiner Regierung könnte ihn auch außenpolitisch Glaubwürdigkeit kosten. Innenpolitisch steigt der Druck. Die neue Protestbewegung „Bloquons Tout“ („Totalblockade“) will nun das Land lähmen. Kommende Woche rufen auch die Gewerkschaften zum großen Streik- und Protesttag auf. Hinzu kommt die angespannte Haushaltslage: Die Tilgung der Schuldzinsen stellt in diesem Jahr erstmals den größten Posten im Haushalt, noch vor den Sozialausgaben, dar. Die Märkte reagieren nervös, am Freitag wird die Ratingagentur Fitch die Bonität Frankreichs bewerten. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen sind bereits stark gestiegen.

Was bedeutet die Krise für Deutschland?

Die Krise in Frankreich dürfte ein warnendes Beispiel für deutsche Haushalts- und Schuldendebatten sein. Beim deutsch-französischen Gipfel vor zwei Wochen haben Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Macron allerdings die Verstärkung ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit in etlichen, überwiegend technologischen Bereichen bekräftigt und das Signal ausgesendet, sich künftig noch enger in allen wichtigen europäischen und internationalen Sicherheitsfragen abzustimmen. Trotzdem stören der schwindende Rückhalt für Macron im eigenen Land und die angespannte finanzielle Lage der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft auch die Kooperation. Nicht zuletzt, weil sich Macron stärker auf die Innenpolitik konzentrieren muss.