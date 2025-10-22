Bundespolizist, Flüchtlingshelferin, Oberbürgermeisterin: Was halten sie vom Stadtbild des Friedrich Merz?

Jan Solwyn, Buchautor und langjähriger Bundespolizist:

„Im ersten Moment habe ich mich gewundert, dass dieser Satz als Aufreger taugt. Dass sich das Bild in Großstädten innerhalb der vergangenen Jahrzehnte massiv verändert hat und dass das auch damit zu tun hat, dass sehr viele Menschen, oft illegal, aus anderen Kulturkreisen nach Deutschland gekommen sind, ist doch für jeden offensichtlich. Wer das abstreitet, verfolgt eine Agenda. Als Polizist habe ich erlebt, dass es in diesen Milieus tatsächlich überdurchschnittlich oft zu Straftaten kommt – seien es Gewalt, Diebstahl, Drogenhandel oder Sexualdelikte. Friedrich Merz hat allerdings zwei Fehler gemacht: Erstens hat er nicht erklärt, was er eigentlich mit dem „Problem im Stadtbild“ meint. Und zweitens, was noch schwerer wiegt, er hat den Eindruck vermittelt, dass der Innenminister dieses Problem mit mehr Abschiebungen ganz schnell lösen kann. Genau das erzählt auch die AfD. Und es ist gelogen. Wir müssen begreifen, dass es Jahrzehnte dauern wird, um die Situation wirklich zu verändern. Dafür braucht es eine langfristige Strategie und in diesem Punkt hat Merz absolut recht: Dazu gehört es, die illegale Zuwanderung zu stoppen. Denn sie ist ohne Zweifel ein Nährboden für die Entstehung solcher Angsträume in den Großstädten.“

Jan Solwyn war Bundespolizist während der Flüchtlingskrise und hat seine Erfahrungen in einem Buch beschrieben. Foto: Angelo Garcia Zapata

Laura, 38, lebt in München:

„Natürlich fühle ich mich manchmal unsicher, wenn ich allein in der Stadt unterwegs bin. Dass man als Frau oder Mädchen nachts nicht allein durch dunkle Parks oder Gassen laufen soll, ist mir jedenfalls in meiner Kindheit in den 90ern schon eingetrichtert worden – weit bevor die Angst vor „bösen Migranten“ umging. Femizid und Vergewaltigung gab es in Deutschland schon lange vor 2015. Das ist keine Erfindung von Geflüchteten, sondern ein Nebenprodukt des Patriarchats, unter dem wir hier leben. Die Aussage von Friedrich Merz kommt einer Pauschal-Kriminalisierung aller nicht weißen Menschen gleich. Das finde ich indiskutabel.“

Sinan, betreibt einen U-Bahn-Kiosk in München:

„In Sachen Sicherheit hat sich hier in der U-Bahn-Station nach meinem Empfinden nichts verändert in den vergangenen Jahren. Ich finde, eine Aussage wie die des Kanzlers spaltet die Gesellschaft. So einen Satz kann er nicht bringen. Meine Eltern sind aus der Türkei eingewandert, ich selbst bin in Deutschland geboren. Den Kiosk hier hat mein Vater aufgebaut. Mit meinen Kunden mache ich nur gute Erfahrungen, aber ich fühle mich in der Gesellschaft weder richtig deutsch noch türkisch. Das ist komisch. Grundsätzlich finde ich, dass jeder Einwanderer Deutsch lernen soll. Das würde helfen und anders geht es einfach nicht. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, sich zu integrieren. Aber die Leute müssen es wollen. Meine Eltern haben es auch geschafft.“

Eva Weber, Augsburger Oberbürgermeisterin:

„In Augsburg haben 50 Prozent der Menschen eine Zuwanderungsgeschichte, das Aussehen sagt aber nichts über die Staatsbürgerschaft und auch nichts über die Zugehörigkeit zur Stadtfamilie aus. Manche Aussagen dazu sind etwas verkürzt, weil man meines Erachtens die Annahme mitliest, dass diese Menschen aus dem Land verwiesen werden können. Und dem ist nicht so. Insgesamt schaffen wir es in Augsburg gut, das Zusammenleben von Menschen aus 170 Nationen zu gestalten. Ein Störgefühl, gerade bei älteren Bürgern, speist sich nicht nur aus der Angst vor dem vermeintlich Fremden, sondern auch aus einem gesamtgesellschaftlichen Verlust an Werten wie Rücksichtnahme und Respekt. Dieser Werteverlust betrifft allerdings die gesamte Gesellschaft.“

Die CSU-Politikerin Eva Weber ist seit 2020 Oberbürgermeisterin von Augsburg und stellt sich im kommenden Frühjahr erneut zur Wahl. Foto: Michael Hochgemuth

Marie Linner, 21, Studentin in Augsburg:

„Ich bin zum Studium aus dem Raum München nach Augsburg gezogen und mir gefällt es hier sehr gut. Ich mag die Stadt und fühle mich wohl. Die Äußerung von Friedrich Merz ist für mich wirklich eine Quatsch-Aussage – und wenn mich in der Stadt etwas stört, dann ist es eher, dass nachts keine Trams mehr fahren. Auch wenn es manchmal Situationen gibt, die sich unsicher anfühlen könnten, dann sind eher Männer grundsätzlich das Problem. Mit einer Ethnie hat das nichts zu tun.“

Evelyn Söll, Flüchtlingshelferin aus Burgau:

„Seit zehn Jahren kümmere ich mich um Geflüchtete. Natürlich hat sich auch das Stadtbild in dieser Zeit verändert. 2015 hat man in Burgau kaum einen Flüchtling auf der Straße gesehen. Kanzler Merz schürt mit seiner Aussage aber schlechte Stimmung und Angst. Natürlich verändert sich die Gesellschaft. Ich kann verstehen, dass diese Veränderung vielen Angst macht. Andererseits liegt darin auch eine Chance. Denn wir brauchen Migranten dringend, sonst hätten viele Firmen ein Problem oder Stationen in Krankenhäusern müssten schließen. Geflüchteten wird es hierzulande unfassbar schwer gemacht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Menschen, die seit Jahren hier sind, nicht arbeiten dürfen. Ich bin der Meinung, Geflüchtete müssen arbeiten.“

Evelyn Söll kümmert sich seit vielen Jahren in Burgau um geflüchtete Menschen. Foto: Evelyn Söll

Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und Unterstützerin der Initiative „Radikale Töchter“:

„Es geht in dieser Debatte nicht wirklich um die Sicherheit von Frauen oder Töchtern. Es geht Friedrich Merz darum, die Lage der Töchter im Land als Rechtfertigung vorzuschieben, um seine rassistischen Aussagen zum Stadtbild zu rechtfertigen, die er einfach zurücknehmen sollte. Ich und viele andere Frauen im Land sind nicht sicher, ich beispielsweise werde bedroht von Rechtsextremen. Und wir freuen uns über ernsthafte Debatten über den Schutz von Frauen und ihren Rechten. Über Debatten, die keine Ressentiments schüren. Dazu hat der Kanzler jede Gelegenheit. Als Aktivistin bin ich es gewohnt, das Weltklima vor Friedrich Merz in Sicherheit zu bringen. Wenn das nun auch für das gesellschaftliche Klima gilt, mache ich eben auch das.“

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat eine Kundgebung vor der CDU-Zentrale mitinitiiert – unter dem Motto: „Wir sind die Töchter". Foto: Soeren Stache, dpa