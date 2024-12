US-Politiker und ihre größten Lügengeschichten des Jahres

2024 neigt sich dem Ende zu, also wird es Zeit für Sammlung der größten Lügenmärchen des Jahres. Donald Trump ist zum zehnten Mal in Folge auf dieser Liste vertreten. Wie bei Trump üblich, ist es schwierig, eine bestimmte Lüge zu isolieren, aber die Redaktion der Washington Post hat sich auf vier konzentriert – zwei davon haben mit Einwanderung zu tun, eine mit Zöllen und eine weitere mit der Arbeitslosenquote. Sein Vizekandidat, J.D. Vance, landete ebenfalls auf der Liste (nicht zum ersten Mal) wegen einer Behauptung im Zusammenhang mit Einwanderung, die Trump in einer Präsidentschaftsdebatte wiederholt hat.