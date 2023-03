UN 2023 Water Conference

vor 45 Min.

Weltwasserkonferenz 2023: Teilnehmer, Ablauf und Ergebnisse

Die Weltwasserkonferenz steht an: Am 22. März kommen tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in New York zusammen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Von Lukas von Hoyer Artikel anhören Shape