Private Solaranlagen: Reiche zieht den Stecker

Hausbesitzer, die sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach setzen lassen wollen, müssen sich auf Veränderungen einstellen. Die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche rüttelt an der Einspeisevergütung für den in das Netz eingespeisten Solarstrom. „Neue, kleine PV-Anlagen rechnen sich schon heute im Markt und bedürften keiner Förderung“, sagte die CDU-Politikerin im Interview mit unserer Redaktion. An der Einspeisevergütung für bestehende Photovoltaikanlagen will Reiche aber nicht rütteln. „Die Hauseigentümer haben für ihre Anlagen Bestandsschutz.“
Die Ministerin stellt damit ein zentrales Instrument der Energiewende infrage. Wer Solarstrom auf seinem Dach erzeugt und diesen in das Netz leitet, erhält einen festen Betrag pro Kilowattstunde. Dieser wird für 20 Jahre gewährt. Der Staat will damit den Ausbau grüner Stromquellen anreizen. Das gilt nicht nur für Sonnenstrom, sondern auch für die Windkraft und Biogasanlagen. Zum Start der Förderung vor einem Vierteljahrhundert war die Technik noch sehr teuer und hätte gegen den Strom aus Kraftwerken im Preisvergleich keine Chancen gehabt. Durch den weltweiten Hochlauf von Solarmodulen und Windrädern hat sich deren Preis deutlich verbilligt.
Die Förderung für Ökostrom schmilzt ab
Wer derzeit neue Solarmodule auf seinem Dach anschließt, bekommt dafür 7,86 Cent je Kilowattstunde Strom, die in das Netz geht. Der Wert gilt für die klassische Dachanlage mit einer Spitzenleistung von 10 Kilowatt, die im Mischbetrieb arbeitet. Die meisten privaten Solaranlagen arbeiten für den Eigenbedarf, nur der Überschuss wird eingespeist. Für die Volleinspeisung werden 12,47 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren bekamen die Hausbesitzer noch über 50 Cent je Kilowattstunde und zwar für die gesamte Förderperiode von zwei Jahrzehnten. Parallel zur Verbilligung der Technik hat die Bundesregierung die Förderung schrittweise abgesenkt.
Reiche kündigte weitere Auflagen an, auf die sich Betreiber von Windrädern und Solaranlagen künftig einstellen müssen – große wie kleine. „Wind an Land und Solaranlagen müssen sich in Zukunft stärker an den Kosten des Netzausbaus beteiligen“, betonte die 52-Jährige. Außerdem verlangt sie, dass die Anlagen ihren Strom intelligent einspeisen müssten. Deshalb sollen PV-Anlagen mit Stromspeichern verbunden und steuerbar sein, am Markt teilnehmen und ihren Strom vermarkten. Viele der kleinen Dachanlagen senden ihren Strom bislang unkontrolliert in das Netz und setzen es damit unter Druck.
Rasanter Zubau von Windrädern und PV unter Robert Habeck
Durch die Reformen von Reiches Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) hat der Zubau an Windparks und PV-Anlagen deutlich an Tempo aufgenommen. Mittlerweile bringt der in den Sommermonaten üppig zur Verfügung stehende Sonnenstrom die Netzbetreiber ins Schwitzen, um eine Überlastung zu vermeiden. Bayern ist davon besonders betroffen.
Reiche hat sich vorgenommen, den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Ausbau der Stromleitungen besser zu synchronisieren. Das heißt, neue Anlagen nur dort, wo das Netz stark genug ist dafür. Sie hält es nicht mehr für zeitgemäß, dass Betreiber Anlagen errichten, wo sie wollten, ohne auf das Stromnetz Rücksicht zu nehmen. „All das macht unser Stromsystem unnötig teurer. Das will ich ändern“, erklärte sie. Ran will Reiche auch an die Einspeisevergütung, die den Betreibern gezahlt wird, wenn ihre Anlagen aus Schutz vor Netzüberlastung abgeriegelt werden (Redispatch). Diese Regelung habe für zu lange gegolten. In Deutschland stammen mittlerweile bis zu 60 Prozent des Stroms aus grünen Quellen.
Herr Hoeflein: keine Überheblichkeit. Mir ist sehr wohl klar, dass man der Realität nicht entkommen kann und somit immer Kompromisse eingehen muss. Aber man soll seinen moralischen Kompass nicht ganz außer Acht lassen.
Der teuerste Strom aller Zeiten ist immer noch der Atomstrom.
Eine richtige Entscheidung. Denn wenn die private Solaranlage nicht genügend Energie liefert muss der Versorger entsprechende Leistungen dauernd vorhalten und auch bei Spitzeneinspeisung Zeiten durch private Erzeuger die Netzstabilität schaltungstechnisch managen. Und Beides ist nur mit hohem Aufwand zu bewerkstelligen wie Vorhalt von Gaskraftwerken mit hohem Investitionsaufwand bei geringer Nutzung.
Diese Vergütung ist seit mehreren Jahren sinnlos und sollte schon vor etlichen Jahren abgeschafft werden. Es ist durchaus legitim, wenn Haushalte die Vergütung beanspruchen können; Aber Wirtschaftsunternehmen, die Windkraftanlagen in der Ost/Nordsee erstellen und danach mit Diesel die Rotoren bewegen weil sie ja noch keine Genehmigung zum Betrieb hätten, gleichzeitig aber Ausgleichszahlungen erhalten, weil sie ja keinen Strom einspeisen können... Ist schon sehr frech von einer Firma die mit E beginnt. Diejenigen die solchen Schwachsinn seitens der Regierung zu verantworten haben müssen sich perönlich dafür verantworten und nich weiter auf ihr Mandat scgieben!
Dank Habeck auf einen guten Weg zur Unabhängigkeit von Gas und Öl und dank Merkel von Kernenergie. Wie super das in Deutschland funktioniert, können Sie jeden Tag aufs neue feststellen an den steigenden Insolvenzen unserer Industrie und den teuersten Strompreise weltweit. Danke Robert, Danke Angela....
Ein Verklausurierter Kommentar ohne Inhalt, den Herr Klamert in ein paar Stunden selbst nicht mehr kapiert.
Ich habe zufällig Elektrotechnik studiert und verstehe den Aufwand den die neue Habecksche Energiephilosophie erforderlich macht und in die Folge die Energiepreise nach oben getrieben hat. DEU hat wesentliche höhere Energiepreise als viele Nachbarländer- Ergebnis energieintensive Unternehmen geben auf oder wandern ab. Ich zahle heute als Privatkunde fast 50% mehr als vor 5/6 Jahren bei gleichbleibendem Verbrauch.
Das mit dem "Stecker ziehen" in der Überschrift ist etwas übertrieben. Dank Habeck sind wir auf einem guten Weg zur Unabhängigkeit vom Öl und Gas der arabischen Ölstaat, Russland, USA und anderen "Schurkenstaaten" . Wenn jetzt der weitere Ausbau an die vorhandene Infrastruktur angepasst wird, muss das doch nicht schlecht sein. Dann kann auch der Strompreis für alle sinken.
Wenn Sie mit allen Ländern. die Sie aus Ihrer "höheren" Warte als Schurkenstaaten betrachten keine Geschäfte mehr machen, wollen, fällt aber ein Großteil unserer Absatzmärkte auch weg. Welche Überheblichkeit spricht aus Ihrer Aussage!!!
