Wegen Corona

vor 17 Min.

Neuseelands Premierministerin muss Hochzeit verschieben

Foto: Hagen Hopkins/GETTY IMAGES ASIAPAC POOL via AAP/dpa

"So ist das Leben halt": Auch an Politprominenz gehen die Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht folgenlos vorüber. So muss die neuseeländische Premierministerin nun ihre geplante Hochzeit absagen.

Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern muss ihre Hochzeit wegen neuer Coronavirus-Restriktionen im Land verschieben. Grund dafür seien erste bekannt gewordene Fälle von Infektionen mit der Omikron-Variante im Land, sagte Ardern bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz in Wellington. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden, soll unter anderem noch ab Sonntag die Zahl von Menschen bei Versammlungen reduziert werden. Nun habe sie auch die Hochzeit mir ihrem Verlobten Clarke Gayford verschoben. Termin und Ort des Ereignisses waren bisher nicht bekannt, ebensowenig wie der neue Termin. "So ist das Leben halt", antwortete sie auf eine Frage zu ihren Gefühlen wegen der Verschiebung. "Es geht mir auch nicht anders, wenn ich das sagen darf, als tausenden von Neuseeländern, die noch schlimmere Auswirkungen der Pandemie erlebten." In Neuseeland wurden unter den knapp fünf Millionen Einwohnern bisher rund 15.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert, 52 Menschen starben. © dpa-infocom, dpa:220123-99-814525/2 (dpa)

Themen folgen