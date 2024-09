Mann nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Mehr als einen Monat nach einem Messerangriff auf einen Mann im Unterallgäu sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Der junge Mann sei am Dienstag festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Er soll am 23. Juli in einem Park in Mindelheim einen 24-Jährigen bei einem Streit mit einem Klappmesser angegriffen und verletzt haben.

Danach sei der 19 Jahre alte Asylbewerber zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Später habe er wieder in einer Unterkunft für Geflüchtete gewohnt, diese aber laut dem Wachpersonal immer wieder für mehrere Tage verlassen. Zudem soll er mehrfach durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Wegen Fluchtgefahr sei schließlich Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erlassen worden.