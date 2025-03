SPD schickt beim Aschermittwoch Lauterbach ins Rennen

Die SPD schickt kurzfristig Gesundheitsminister Karl Lauterbach als Redner beim politischen Aschermittwoch in Bayern ins Rennen. Dies bestätigte eine Sprecherin des Landesverbandes der Deutschen Presse-Agentur in München. Ursprünglich sollte Arbeitsminister Hubertus Heil bei der Veranstaltung in Vilshofen auftreten, er hatte seine Teilnahme aber kurzfristig absagen müssen.

Hintergrund ist eine Ankündigung von SPD-Chef Lars Klingbeil in Berlin. Er hatte mitgeteilt, dass alle Mitglieder des SPD-Verhandlungsteams bei den Sondierungen für eine neue Bundesregierung in dieser Woche ihre anderen Termine absagen, damit die Gespräche schneller vorankommen. Die SPD sei «bereit, die ganze Woche zu verhandeln und auch zu reden», so Klingbeil. Heil gehört zur neunköpfigen Gruppe, die für die SPD mit der Union verhandelt.

Inwiefern das klappt, ist offen. Denn die CSU hat bereits angekündigt, an ihrem Termin mit Parteichef Markus Söder in Passau am Mittwochmorgen festhalten zu wollen. Söder führt die CSU-Verhandlungsgruppe an.